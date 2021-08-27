https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html

Эпидемиолог: Грузия переживает пик смертности от коронавируса

Эпидемиолог: Грузия переживает пик смертности от коронавируса

За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50, антирекорд был установлен накануне, когда от коронавируса за сутки... 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T20:44+0400

2021-08-27T20:44+0400

2021-08-27T20:48+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузия находится на пике смертности от коронавируса после пика инфицирования, заявил директор тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе журналистам.За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен накануне, когда от коронавируса за сутки скончались 79 человек."Пик смертности, как правило, отстает от пика заражения на три недели из-за понятных причин. Сегодня у нас резкое увеличение случаев, и инфицированные пациенты не умирают в тот же день или через неделю, а лишь через две-три недели. Сейчас как раз пик смертности", - сказал Церцвадзе.Грузия переживает пик четвертой волны COVID-19.За последние сутки было выявлен 4 031 новый случай. С начала пандемии число заболевших превысило отметку 536 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году