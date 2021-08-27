Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Видео
https://sputnik-georgia.ru/20210827/evakuatsiya-iz-afganistana-v-gruziyu-voennye-samolety-nato-v-tbilisi-258714806.html
Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси
Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси
В тбилисском аэропорту теперь находятся военно-транспортные самолеты НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Кадры с места событий смотрите в видео... 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T19:49+0400
2021-08-27T19:53+0400
видео
мультимедиа
афганистан
война в афганистане
что происходит в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1b/258714503_147:113:1225:720_1920x0_80_0_0_881841ed8cba25316efaadb81e9439fa.jpg
В Грузию из Афганистана эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (IMF) и Всемирного банка (WB), а также Норвежского военного госпиталя.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. По заявлению МИД Грузии, эвакуируемые из Афганистана будут находиться в стране временно, после этого они будут отправлены в другие государства.На данный момент через Грузию в другие страны уже эвакуированы до двух тысяч человек. В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран. На территории военной базы представителями Вооруженных сил Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле.
афганистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1b/258714503_164:141:934:718_1920x0_80_0_0_98b17f91eddc474c56a2e41dba75050e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, афганистан, война в афганистане, что происходит в мире, видео

Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси

19:49 27.08.2021 (обновлено: 19:53 27.08.2021)
223
© Ministry of Defence of Georgia
В тбилисском аэропорту теперь находятся военно-транспортные самолеты НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Кадры с места событий смотрите в видео Sputnik Грузия.
В Грузию из Афганистана эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (IMF) и Всемирного банка (WB), а также Норвежского военного госпиталя.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. По заявлению МИД Грузии, эвакуируемые из Афганистана будут находиться в стране временно, после этого они будут отправлены в другие государства.
На данный момент через Грузию в другие страны уже эвакуированы до двух тысяч человек.
В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран.
На территории военной базы представителями Вооруженных сил Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле.
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:01Лотерея для вакцинированных граждан будет разыграна в Грузии
19:49Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси
19:25Новое исследование "Грузинской мечты" : что показал предвыборный опрос в Тбилиси
19:10Ждущие эвакуации в аэропорту Кабула получат воду из Грузии
18:18Эпидемиологи Грузии не исключают начала учебы в дистанционном формате
17:46Полевой госпиталь в олимпийском городке Тбилиси приостанавливает работу
17:31Экспорт персиков из Грузии бьет рекорды
17:01"Хватит одной ракеты"- российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
16:46Протесты в Аджарии: владельцы гостиниц "захватили" мэрию Кобулети
16:15Трагедия из-за детской шалости: пожар в Национальном парке Бразилии - фото
15:51В Узбекистане создают съедобную вакцину от коронавируса - она будет жить в помидорах
15:48Талибан* запретит музыку в Афганистане
15:31Опасные волны: этим летом на грузинском побережье спасли более 150 человек
14:59Россия осудила теракт в Кабуле
14:42От коронавируса в Грузии скончались 13 беременных женщин
14:24Когда в Грузии появится новая партия вакцины Sinopharm?
14:07В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
13:50Ученые доказали, что "Спутник V" защищает от тяжелой формы COVID-19 штамма дельта
13:34Президент и глава МИД Грузии осудили теракт в Кабуле
13:22Стало известно, когда Россия запустит космическую обсерваторию