https://sputnik-georgia.ru/20210827/evakuatsiya-iz-afganistana-v-gruziyu-voennye-samolety-nato-v-tbilisi-258714806.html

Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси

Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси

В тбилисском аэропорту теперь находятся военно-транспортные самолеты НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Кадры с места событий смотрите в видео... 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T19:49+0400

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В Грузию из Афганистана эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (IMF) и Всемирного банка (WB), а также Норвежского военного госпиталя.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. По заявлению МИД Грузии, эвакуируемые из Афганистана будут находиться в стране временно, после этого они будут отправлены в другие государства.На данный момент через Грузию в другие страны уже эвакуированы до двух тысяч человек. В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран. На территории военной базы представителями Вооруженных сил Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле.

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