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Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси
Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси
В тбилисском аэропорту теперь находятся военно-транспортные самолеты НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Кадры с места событий смотрите в видео... 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T19:49+0400
2021-08-27T19:49+0400
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В Грузию из Афганистана эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (IMF) и Всемирного банка (WB), а также Норвежского военного госпиталя.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. По заявлению МИД Грузии, эвакуируемые из Афганистана будут находиться в стране временно, после этого они будут отправлены в другие государства.На данный момент через Грузию в другие страны уже эвакуированы до двух тысяч человек. В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран. На территории военной базы представителями Вооруженных сил Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле.
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мультимедиа, афганистан, война в афганистане, что происходит в мире, видео
Эвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси
19:49 27.08.2021 (обновлено: 19:53 27.08.2021)
В тбилисском аэропорту теперь находятся военно-транспортные самолеты НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Кадры с места событий смотрите в видео Sputnik Грузия.
В Грузию из Афганистана эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (IMF) и Всемирного банка (WB), а также Норвежского военного госпиталя.
Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. По заявлению МИД Грузии, эвакуируемые из Афганистана будут находиться в стране временно, после этого они будут отправлены в другие государства.
На данный момент через Грузию в другие страны уже эвакуированы до двух тысяч человек.
В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран.
На территории военной базы представителями Вооруженных сил Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле.