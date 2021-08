https://sputnik-georgia.ru/20210827/gruzinskoe-kino-v-karlovykh-varakh-kakovy-nashi-filmy-i-shansy-258678781.html

Грузинское кино в Карловых Варах: на "Хрустальный глобус" претендуют три фильма

На фестиваль отправились нашумевшие на Берлинале и других фестивалях грузинские картины 27.08.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Три художественных грузинских фильма – "Смерть Отара", "Что мы видим, когда смотрим на небо" и "Брайтон 4" представлены на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Смотр проходит в Чехии 20-28 августа. Кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Ежегодно на фестивале представлено более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых на церемонии закрытия традиционно награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом". Фильм "Смерть Отара" режиссера Сосо Блиадзе представлен в конкурсной секции THE EAST OF THE WEST. Это история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие. Картина "Смерть Отара" - копродукция трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма."Что мы видим, когда смотрим на небо" режиссера Александра Коберидзе представлен в секции "Горизонт". Фильм уже проявил себя на нескольких фестивалях и завоевал положительные отзывы многих иностранных СМИ.Фильм "Брайтон 4" Левана Когуашвили также представлен на фестивале, в рамках которого прошел специальный показ грузинской полнометражной киноленты.В центре сюжета драмы "Брайтон 4" Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и живется ему нелегко.В главной роли - блестящий грузинский актер Кахи Кавсадзе. Это последняя роль выдающегося артиста - Кавсадзе не стало в апреле 2021 года.Основная часть "Брайтон 4" снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии. Фильм является совместным производством Грузии, Болгарии, США и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

