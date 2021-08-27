https://sputnik-georgia.ru/20210827/gruziya-planiruet-zanyat-vtoroe-mesto-v-mire-po-eksportu-funduka-258686802.html

Грузия планирует занять второе место в мире по экспорту фундука

Грузия планирует занять второе место в мире по экспорту фундука

Бизнес по производству фундука очень успешен в Грузии - страна в тройке крупнейших производителей фундука, уступая лишь Турции и Италии 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T07:01+0400

2021-08-27T07:01+0400

2021-08-27T08:30+0400

грузия

леван давиташвили

сельское хозяйство грузии

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

экономика

экономика грузии

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24638/83/246388338_0:263:2500:1669_1920x0_80_0_0_5f466ccd742302c466f2e39dd69b1905.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Правительство Грузии планирует увеличить экспорт фундука, опередив второго по величине производителя лесных орехов – Италию, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Данное заявление премьер сделал за месяц до выборов в органы местной власти. В стране активная предвыборная кампания, поэтому подобные обещания правящей партии в оппозиции называют популистскими."Наша задача должна заключаться в том, чтобы шаг за шагом выйти на второе место всего за несколько лет. У нас есть амбициозный план и видение, чтобы сделать Грузию вторым по величине производителем фундука в мире", - заявил Гарибашвили журналистам.По словам премьера, бизнес по производству фундука очень успешен в Грузии. Страна в списке пяти крупнейших производителей фундука, уступая лишь Турции и Италии.Лесной орех входит в число главных экспортных товаров Грузии - фундук большей частью экспортируется в страны Евросоюза - Германию и Италию, а также соседние страны, в основном в Армению и Россию.За полгода, с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 года, Грузия экспортировала 15,6 тысячи тонн фундука на сумму 81,2 миллиона долларов.Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился в два раза, на 5,2 тысячи тонн по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019/2020 годов, в денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 27,7 миллиона долларов (52%).В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Gruziya-zarabotaet-milliard-dollarov-ot-eksporta-vina-za-10-let---prognoz-premera-252580247.html

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Eksport-iz-Gruzii-prodolzhaet-rasti-chto-vyvozit-strana-252627797.html

https://sputnik-georgia.ru/20190905/Zolotoy-urozhay-v-Zapadnoy-Gruzii-idet-triumfalnyy-sbor-funduka-video-246418224.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, леван давиташвили, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, экономика, экономика грузии, ираклий гарибашвили