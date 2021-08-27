https://sputnik-georgia.ru/20210827/gruziya-provela-voennye-ucheniya-na-chernom-more---video-258716226.html

Грузия провела военные учения на Черном море - видео

Грузия провела военные учения на Черном море - видео

Департамент береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провел плановые учения на Черном море. Как они проходили - смотрите в видео Sputnik Грузия. 27.08.2021, Sputnik Грузия

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видео

аджария

мультимедиа

учения

черное море

грузия

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В маневрах в черноморской акватории были задействованы три сторожевых корабля и пять патрульных катеров.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Учения включали военно-морские тактические маневры (PASSEX) и стрельбу по надводным целям с использованием корабельного вооружения. Целью учений было заявлено улучшение координации между кораблями, отработка тактических навыков личного состава береговой охраны и техническая оценка систем вооружения.

аджария

черное море

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аджария, мультимедиа, учения, черное море, видео, грузия