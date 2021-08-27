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Грузия провела военные учения на Черном море - видео
Грузия провела военные учения на Черном море - видео
Департамент береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провел плановые учения на Черном море. Как они проходили - смотрите в видео Sputnik Грузия. 27.08.2021, Sputnik Грузия
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В маневрах в черноморской акватории были задействованы три сторожевых корабля и пять патрульных катеров.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Учения включали военно-морские тактические маневры (PASSEX) и стрельбу по надводным целям с использованием корабельного вооружения. Целью учений было заявлено улучшение координации между кораблями, отработка тактических навыков личного состава береговой охраны и техническая оценка систем вооружения.
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аджария, мультимедиа, учения, черное море, видео, грузия

Грузия провела военные учения на Черном море - видео

20:41 27.08.2021 (обновлено: 21:09 27.08.2021)
349
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Департамент береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провел плановые учения на Черном море. Как они проходили - смотрите в видео Sputnik Грузия.
В маневрах в черноморской акватории были задействованы три сторожевых корабля и пять патрульных катеров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Учения включали военно-морские тактические маневры (PASSEX) и стрельбу по надводным целям с использованием корабельного вооружения.
Целью учений было заявлено улучшение координации между кораблями, отработка тактических навыков личного состава береговой охраны и техническая оценка систем вооружения.
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