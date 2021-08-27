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Хозяйка привела домой нового щенка, но ее питомец не был готов к такому подарку – видео
Хозяйка привела домой нового щенка, но ее питомец не был готов к такому подарку – видео
Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T15:24+0400
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Поначалу чрезмерное любопытство и радость от сюрприза вмиг поменялись на кое-что другое.На кадрах видно, как австралийская овчарка от радости прыгает на двух лапах вокруг хозяйки, что-то несущей в руках. Собаке явно очень интересно, что же там. А там новый член семьи – новый щенок. И когда девушка садится на корточки, показывая малыша, радость собаки сразу куда-то пропадает. Она уходит подальше, расстроено оглядываясь назад, словно там происходит что-то очень противное.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Хозяйка привела домой нового щенка, но ее питомец не был готов к такому подарку – видео

15:24 27.08.2021
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© TikTok / w0rld_wide_web"Покажи, покажи! О нет…": хозяйка привела домой щенка, реакция ее собаки бесценна – видео
Покажи, покажи! О нет…: хозяйка привела домой щенка, реакция ее собаки бесценна – видео - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© TikTok / w0rld_wide_web
Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению
Поначалу чрезмерное любопытство и радость от сюрприза вмиг поменялись на кое-что другое.
 
На кадрах видно, как австралийская овчарка от радости прыгает на двух лапах вокруг хозяйки, что-то несущей в руках. Собаке явно очень интересно, что же там. А там новый член семьи – новый щенок. И когда девушка садится на корточки, показывая малыша, радость собаки сразу куда-то пропадает. Она уходит подальше, расстроено оглядываясь назад, словно там происходит что-то очень противное.
Смотрите на видео также:
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