https://sputnik-georgia.ru/20210827/khozyayka-privela-domoy-novogo-schenka-no-ee-pitomets-ne-byl-gotov-k-takomu-podarku--video-258705478.html

Хозяйка привела домой нового щенка, но ее питомец не был готов к такому подарку – видео

Хозяйка привела домой нового щенка, но ее питомец не был готов к такому подарку – видео

Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T15:24+0400

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Поначалу чрезмерное любопытство и радость от сюрприза вмиг поменялись на кое-что другое.На кадрах видно, как австралийская овчарка от радости прыгает на двух лапах вокруг хозяйки, что-то несущей в руках. Собаке явно очень интересно, что же там. А там новый член семьи – новый щенок. И когда девушка садится на корточки, показывая малыша, радость собаки сразу куда-то пропадает. Она уходит подальше, расстроено оглядываясь назад, словно там происходит что-то очень противное.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео