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Хозяйка привела домой нового щенка, но ее питомец не был готов к такому подарку – видео
Хозяйка привела домой нового щенка, но ее питомец не был готов к такому подарку – видео
Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T15:24+0400
2021-08-27T15:24+0400
2021-08-27T15:23+0400
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Поначалу чрезмерное любопытство и радость от сюрприза вмиг поменялись на кое-что другое.На кадрах видно, как австралийская овчарка от радости прыгает на двух лапах вокруг хозяйки, что-то несущей в руках. Собаке явно очень интересно, что же там. А там новый член семьи – новый щенок. И когда девушка садится на корточки, показывая малыша, радость собаки сразу куда-то пропадает. Она уходит подальше, расстроено оглядываясь назад, словно там происходит что-то очень противное.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Хозяйка привела домой нового щенка, но ее питомец не был готов к такому подарку – видео
Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению
Поначалу чрезмерное любопытство и радость от сюрприза вмиг поменялись на кое-что другое.
На кадрах видно, как австралийская овчарка от радости прыгает на двух лапах вокруг хозяйки, что-то несущей в руках. Собаке явно очень интересно, что же там. А там новый член семьи – новый щенок. И когда девушка садится на корточки, показывая малыша, радость собаки сразу куда-то пропадает. Она уходит подальше, расстроено оглядываясь назад, словно там происходит что-то очень противное.
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