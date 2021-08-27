https://sputnik-georgia.ru/20210827/kogda-v-gruzii-poyavitsya-vaktsina-sinopharm-258703528.html

Когда в Грузии появится новая партия вакцины Sinopharm?

Когда в Грузии появится новая партия вакцины Sinopharm?

Какое-то время китайская вакцина Sinopharm в Грузии будет доступна только для тех, кто должен сделать вторую дозу 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T14:24+0400

2021-08-27T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузия в ближайшее время получит дополнительную партию китайской вакцины против коронавируса Sinopharm, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.До этого вакцина Sinopharm будет доступна только для тех, кто должен сделать вторую дозу этого препарата или же уже зарегистрировался на нее.Грузия купила 600 тысяч доз Sinopharm, которых было достаточно для 300 тысяч граждан. По его словам, половина вакцин сохранена для тех, кто должен сделать вторую дозу."Кто хочет прививаться китайской вакциной, может сделать Sinovac. Она имеет ту же защитную функцию", - пояснил Гамкрелидзе.По его словам, к концу августа страна получит 400 тысяч доз вакцины Pfizer. Учитывая запасы и новую партию, которую ждет Грузия, в сентябре страна свободно сможет вакцинировать двумя дозами Pfizer 350 тысяч человек.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Сейчас гражданам также доступны вакцины Pfizer и AstraZeneca.По последним данным, в Грузии провели 1 095 069 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 749 754 человека – это 26.3% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 345 315 человек – это 12.1% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия, вакцина