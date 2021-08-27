https://sputnik-georgia.ru/20210827/mama-koshka-uchit-kotenka-prygat-s-vysoty-no-v-delo-vmeshalas-nedovolnaya-babushka--video-258693500.html

Мама-кошка учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешалась недовольная бабушка – видео

Мама-кошка учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешалась недовольная бабушка – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T10:39+0400

2021-08-27T10:39+0400

2021-08-27T10:39+0400

видеоклуб

кошки

видео с животными

смешные видео

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/09/251115197_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_c414ee0c4fde6bbd1d234ce809fc1179.png

Бабушка-кошка решила взять все в свои лапки, однако мама хочет делать все по-своему.На кадрах видно, как мама-кошка сидит со своим котенком на диване и помогает ему решиться на прыжок вниз. Для этого она спускается сама и ждет котенка внизу. Вот только наблюдающая за всем этим со стороны бабушка-кошка очень волнуется за малыша, поэтому не позволяет ему спускаться вниз. Бабушка тянет его обратно и приказывает сидеть смирно, но котенок слушаться не намерен, поэтому вновь идет к краю дивана. При попытке бабушки снова помешать малышу уже вмешивается его мама и грозным взглядом дает понять бабушке, что ей лучше отойти. После этого котик все же спускается вниз.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео