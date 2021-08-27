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Мама-кошка учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешалась недовольная бабушка – видео
Мама-кошка учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешалась недовольная бабушка – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T10:39+0400
2021-08-27T10:39+0400
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Бабушка-кошка решила взять все в свои лапки, однако мама хочет делать все по-своему.На кадрах видно, как мама-кошка сидит со своим котенком на диване и помогает ему решиться на прыжок вниз. Для этого она спускается сама и ждет котенка внизу. Вот только наблюдающая за всем этим со стороны бабушка-кошка очень волнуется за малыша, поэтому не позволяет ему спускаться вниз. Бабушка тянет его обратно и приказывает сидеть смирно, но котенок слушаться не намерен, поэтому вновь идет к краю дивана. При попытке бабушки снова помешать малышу уже вмешивается его мама и грозным взглядом дает понять бабушке, что ей лучше отойти. После этого котик все же спускается вниз.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Мама-кошка учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешалась недовольная бабушка – видео

10:39 27.08.2021
133
© Youtube / Wide web minuteМама учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешивается бабушка-кошка – видео
Мама учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешивается бабушка-кошка – видео - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Youtube / Wide web minute
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Бабушка-кошка решила взять все в свои лапки, однако мама хочет делать все по-своему.
На кадрах видно, как мама-кошка сидит со своим котенком на диване и помогает ему решиться на прыжок вниз. Для этого она спускается сама и ждет котенка внизу. Вот только наблюдающая за всем этим со стороны бабушка-кошка очень волнуется за малыша, поэтому не позволяет ему спускаться вниз. Бабушка тянет его обратно и приказывает сидеть смирно, но котенок слушаться не намерен, поэтому вновь идет к краю дивана. При попытке бабушки снова помешать малышу уже вмешивается его мама и грозным взглядом дает понять бабушке, что ей лучше отойти. После этого котик все же спускается вниз.
Смотрите на видео также:
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