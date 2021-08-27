Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото
Дым после взрывов у аэропорта Кабула был виден издалека
Дым после взрывов у аэропорта Кабула был виден издалека
В результате двух взрывов сотни человек получили ранения, более ста погибли
В результате двух взрывов сотни человек получили ранения, более ста погибли
Один подрыв совершил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. На фото - вид с воздуха на аэропорт Кабула
Один подрыв совершил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. На фото - вид с воздуха на аэропорт Кабула
Смертник устроил взрыв у входа на территорию аэропорта Кабула, машина взорвалась у отеля, где собирались иностранцы
Смертник устроил взрыв у входа на территорию аэропорта Кабула, машина взорвалась у отеля, где собирались иностранцы
Среди раненых и погибших большинство - жители Афганистана
Среди раненых и погибших большинство - жители Афганистана
При взрывах погибли 13 американских военнослужащих
При взрывах погибли 13 американских военнослужащих
Машины "Скорой помощи" постоянно подвозили раненых к госпиталям в Кабуле
Машины "Скорой помощи" постоянно подвозили раненых к госпиталям в Кабуле
Ответственность за взрыв уже взяла на себя одна из террористических группировок, действующих в Афганистане
Ответственность за взрыв уже взяла на себя одна из террористических группировок, действующих в Афганистане
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по ситуации после терактов. Байден заявил, что готов направить дополнительные военные силы в Кабул для завершения эвакуации
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по ситуации после терактов. Байден заявил, что готов направить дополнительные военные силы в Кабул для завершения эвакуации
Военные самолеты США и ряда других стран вывозят из Кабула тысячи человек. Проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев
Военные самолеты США и ряда других стран вывозят из Кабула тысячи человек. Проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев
У стены международного аэропорта в Кабуле, который является единственной возможностью покинуть страну, ждут тысячи человек. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами
У стены международного аэропорта в Кабуле, который является единственной возможностью покинуть страну, ждут тысячи человек. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами
А тем временем жители Кабула хоронят погибших в результате взрывов
А тем временем жители Кабула хоронят погибших в результате взрывов