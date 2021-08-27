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Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото

Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото

Два мощных взрыва произошли близ аэропорта Кабула в Афганистане, один из них - у отеля, где проживали иностранцы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как оказывали... 27.08.2021, Sputnik Грузия

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Число жертв в результате двух взрывов в Кабуле превысило 100 человек. Погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Сотни человек получили ранения. Десятки бригад медиков прибыли на место ЧП, оказывая помощь пострадавшим.

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афганистан, война в афганистане, фото, что происходит в мире, мультимедиа