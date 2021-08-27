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Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото
Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото
Два мощных взрыва произошли близ аэропорта Кабула в Афганистане, один из них - у отеля, где проживали иностранцы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как оказывали... 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T10:09+0400
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Число жертв в результате двух взрывов в Кабуле превысило 100 человек. Погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Сотни человек получили ранения. Десятки бригад медиков прибыли на место ЧП, оказывая помощь пострадавшим.
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афганистан, война в афганистане, фото, что происходит в мире, мультимедиа

Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото

10:09 27.08.2021 (обновлено: 10:24 27.08.2021)
213
Два мощных взрыва произошли близ аэропорта Кабула в Афганистане, один из них - у отеля, где проживали иностранцы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как оказывали помощь пострадавшим и раненым
Число жертв в результате двух взрывов в Кабуле превысило 100 человек. Погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Сотни человек получили ранения. Десятки бригад медиков прибыли на место ЧП, оказывая помощь пострадавшим.
© AP Photo / Wali Sabawoon

Дым после взрывов у аэропорта Кабула был виден издалека

Дым после взрывов у аэропорта Кабула был виден издалека - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Wali Sabawoon

Дым после взрывов у аэропорта Кабула был виден издалека

© AFP / WAKIL KOHSAR

В результате двух взрывов сотни человек получили ранения, более ста погибли

В результате двух взрывов сотни человек получили ранения, более ста погибли - Sputnik Грузия
2/12
© AFP / WAKIL KOHSAR

В результате двух взрывов сотни человек получили ранения, более ста погибли

© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES

Один подрыв совершил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. На фото - вид с воздуха на аэропорт Кабула

Один подрыв совершил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. На фото - вид с воздуха на аэропорт Кабула - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES

Один подрыв совершил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. На фото - вид с воздуха на аэропорт Кабула

© AFP / WAKIL KOHSAR

Смертник устроил взрыв у входа на территорию аэропорта Кабула, машина взорвалась у отеля, где собирались иностранцы

Смертник устроил взрыв у входа на территорию аэропорта Кабула, машина взорвалась у отеля, где собирались иностранцы - Sputnik Грузия
4/12
© AFP / WAKIL KOHSAR

Смертник устроил взрыв у входа на территорию аэропорта Кабула, машина взорвалась у отеля, где собирались иностранцы

© AFP / WAKIL KOHSAR

Среди раненых и погибших большинство - жители Афганистана

Среди раненых и погибших большинство - жители Афганистана - Sputnik Грузия
5/12
© AFP / WAKIL KOHSAR

Среди раненых и погибших большинство - жители Афганистана

© AFP / WAKIL KOHSAR

При взрывах погибли 13 американских военнослужащих

При взрывах погибли 13 американских военнослужащих - Sputnik Грузия
6/12
© AFP / WAKIL KOHSAR

При взрывах погибли 13 американских военнослужащих

© REUTERS / 1TV

Машины "Скорой помощи" постоянно подвозили раненых к госпиталям в Кабуле

Машины &quot;Скорой помощи&quot; постоянно подвозили раненых к госпиталям в Кабуле - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / 1TV

Машины "Скорой помощи" постоянно подвозили раненых к госпиталям в Кабуле

© REUTERS

Ответственность за взрыв уже взяла на себя одна из террористических группировок, действующих в Афганистане

Ответственность за взрыв уже взяла на себя одна из террористических группировок, действующих в Афганистане - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS

Ответственность за взрыв уже взяла на себя одна из террористических группировок, действующих в Афганистане

© AFP / DREW ANGERER

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по ситуации после терактов. Байден заявил, что готов направить дополнительные военные силы в Кабул для завершения эвакуации

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по ситуации после терактов. Байден заявил, что готов направить дополнительные военные силы в Кабул для завершения эвакуации - Sputnik Грузия
9/12
© AFP / DREW ANGERER

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по ситуации после терактов. Байден заявил, что готов направить дополнительные военные силы в Кабул для завершения эвакуации

© REUTERS / US AIR FORCE

Военные самолеты США и ряда других стран вывозят из Кабула тысячи человек. Проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев

Военные самолеты США и ряда других стран вывозят из Кабула тысячи человек. Проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS / US AIR FORCE

Военные самолеты США и ряда других стран вывозят из Кабула тысячи человек. Проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев

© REUTERS / TWITTER/DAVID_MARTINON

У стены международного аэропорта в Кабуле, который является единственной возможностью покинуть страну, ждут тысячи человек. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами

У стены международного аэропорта в Кабуле, который является единственной возможностью покинуть страну, ждут тысячи человек. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / TWITTER/DAVID_MARTINON

У стены международного аэропорта в Кабуле, который является единственной возможностью покинуть страну, ждут тысячи человек. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами

© AFP / AAMIR QURESHI

А тем временем жители Кабула хоронят погибших в результате взрывов

А тем временем жители Кабула хоронят погибших в результате взрывов - Sputnik Грузия
12/12
© AFP / AAMIR QURESHI

А тем временем жители Кабула хоронят погибших в результате взрывов

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