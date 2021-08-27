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Опасные волны: этим летом на грузинском побережье спасли более 150 человек
Опасные волны: этим летом на грузинском побережье спасли более 150 человек
Безопасность отдыхающих на грузинских водоемах обеспечивают более 300 спасателей 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T15:31+0400
2021-08-27T15:31+0400
2021-08-27T15:34+0400
грузия
агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
спасатели
черное море
происшествия
происшествия в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузинские спасатели с начала морского сезона этого года спасли на черноморских курортах страны порядка 150 человек, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Безопасность отдыхающих обеспечивают более 300 спасателей, которые дежурят на побережье Черного моря в регионах Гурия, Самегрело и Аджария, а также на озере Шаори в Раче, Тбилисском море и других туристических зонах.Категорически запрещается заходить в воду во время шторма, непогоды и ограниченной видимости, а также находясь под алкогольным опьянением или в нетрезвом состоянии.За выдающуюся храбрость, проявленную во время морского сезона этого года, сотрудники пожарно-спасательного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД были награждены специальными памятными подарками.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, спасатели, черное море, происшествия, происшествия в грузии
Опасные волны: этим летом на грузинском побережье спасли более 150 человек
15:31 27.08.2021 (обновлено: 15:34 27.08.2021)
Безопасность отдыхающих на грузинских водоемах обеспечивают более 300 спасателей
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik.
Грузинские спасатели с начала морского сезона этого года спасли на черноморских курортах страны порядка 150 человек, говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.
Безопасность отдыхающих обеспечивают более 300 спасателей, которые дежурят на побережье Черного моря в регионах Гурия, Самегрело и Аджария, а также на озере Шаори в Раче, Тбилисском море и других туристических зонах.
"Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД призывает во время отпуска выполнять указания спасателей и максимально соблюдать правила техники безопасности: обращать внимание на информационные баннеры и запрещающие знаки, не выходить за пределы обозначенной в воде зоны купания и зоны аварийно-спасательного патрулирования", - говорится в распространенном сообщении.
Категорически запрещается заходить в воду во время шторма, непогоды и ограниченной видимости, а также находясь под алкогольным опьянением или в нетрезвом состоянии.
За выдающуюся храбрость, проявленную во время морского сезона этого года, сотрудники пожарно-спасательного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД были награждены специальными памятными подарками.
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