https://sputnik-georgia.ru/20210827/opasnye-volny-etim-letom-na-gruzinskom-poberezhe-spasli-bolee-150-chelovek-258705245.html

Опасные волны: этим летом на грузинском побережье спасли более 150 человек

Опасные волны: этим летом на грузинском побережье спасли более 150 человек

Безопасность отдыхающих на грузинских водоемах обеспечивают более 300 спасателей 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T15:31+0400

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2021-08-27T15:34+0400

грузия

агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд

спасатели

черное море

происшествия

происшествия в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузинские спасатели с начала морского сезона этого года спасли на черноморских курортах страны порядка 150 человек, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Безопасность отдыхающих обеспечивают более 300 спасателей, которые дежурят на побережье Черного моря в регионах Гурия, Самегрело и Аджария, а также на озере Шаори в Раче, Тбилисском море и других туристических зонах.Категорически запрещается заходить в воду во время шторма, непогоды и ограниченной видимости, а также находясь под алкогольным опьянением или в нетрезвом состоянии.За выдающуюся храбрость, проявленную во время морского сезона этого года, сотрудники пожарно-спасательного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД были награждены специальными памятными подарками.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, спасатели, черное море, происшествия, происшествия в грузии