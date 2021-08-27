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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/ot-koronavirusa-v-gruzii-skonchalis-13-beremennykh-zhenschin-258704034.html
От коронавируса в Грузии скончались 13 беременных женщин
От коронавируса в Грузии скончались 13 беременных женщин
Специалисты пытаются выяснить, почему в Грузии участились случаи гибели беременных женщин, инфицированных COVID-19 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T14:42+0400
2021-08-27T14:58+0400
четвертая волна
грузия
беременность
коронавирус covid-19
пандемия
вакцина
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.Главный эпидемиолог страны еще раз заявил, что единственным средством защиты от коронавируса является вакцинация.Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, в свою очередь, заявила, что все случаи летальных исходов среди беременных изучит ассоциация гинекологов Грузии. По ее словам, в ряде случаев женщины были госпитализированы с опозданием.На вопрос журналистов, не должен ли быть изменен протокол вакцинации беременных женщин, Тикарадзе заявила, что этот вопрос будет обсужден после заключения ассоциации гинекологов.По словам медиков, если при предыдущих штаммах инфекция среди беременных протекала сравнительно легко, то с распространением индийского штамма болезнь стала агрессивно атаковать будущих мам. Медики и эпидемиологи призывают беременных сделать вакцину.На данный момент беременным разрешено делать только вакцину Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210820/Spetsialnaya-onlayn-klinika-zarabotaet-v-Gruzii-dlya-beremennykh-COVID-infitsirovannykh--252633405.html
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грузия, беременность, коронавирус covid-19, пандемия, вакцина

От коронавируса в Грузии скончались 13 беременных женщин

14:42 27.08.2021 (обновлено: 14:58 27.08.2021)
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© Pixabay / CparksБеременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Pixabay / Cparks
Специалисты пытаются выяснить, почему в Грузии участились случаи гибели беременных женщин, инфицированных COVID-19
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.
Главный эпидемиолог страны еще раз заявил, что единственным средством защиты от коронавируса является вакцинация.
Беременная женщина - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2021
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20 августа, 14:22
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Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, в свою очередь, заявила, что все случаи летальных исходов среди беременных изучит ассоциация гинекологов Грузии. По ее словам, в ряде случаев женщины были госпитализированы с опозданием.
На вопрос журналистов, не должен ли быть изменен протокол вакцинации беременных женщин, Тикарадзе заявила, что этот вопрос будет обсужден после заключения ассоциации гинекологов.

"Мы следим за этими осложнениями в медицинском и статистическом ключе. В процессе участвует ассоциация гинекологов, чтобы они обнародовали конкретные заключения - в чем причина, почему у нас в последнее время наблюдаются участившиеся случаи летального исхода среди беременных", - заявила Тикарадзе.

По словам медиков, если при предыдущих штаммах инфекция среди беременных протекала сравнительно легко, то с распространением индийского штамма болезнь стала агрессивно атаковать будущих мам. Медики и эпидемиологи призывают беременных сделать вакцину.
На данный момент беременным разрешено делать только вакцину Pfizer.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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