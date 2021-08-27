https://sputnik-georgia.ru/20210827/ot-koronavirusa-v-gruzii-skonchalis-13-beremennykh-zhenschin-258704034.html

От коронавируса в Грузии скончались 13 беременных женщин

От коронавируса в Грузии скончались 13 беременных женщин

Специалисты пытаются выяснить, почему в Грузии участились случаи гибели беременных женщин, инфицированных COVID-19 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T14:42+0400

2021-08-27T14:42+0400

2021-08-27T14:58+0400

четвертая волна

грузия

беременность

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пандемия

вакцина

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.Главный эпидемиолог страны еще раз заявил, что единственным средством защиты от коронавируса является вакцинация.Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, в свою очередь, заявила, что все случаи летальных исходов среди беременных изучит ассоциация гинекологов Грузии. По ее словам, в ряде случаев женщины были госпитализированы с опозданием.На вопрос журналистов, не должен ли быть изменен протокол вакцинации беременных женщин, Тикарадзе заявила, что этот вопрос будет обсужден после заключения ассоциации гинекологов.По словам медиков, если при предыдущих штаммах инфекция среди беременных протекала сравнительно легко, то с распространением индийского штамма болезнь стала агрессивно атаковать будущих мам. Медики и эпидемиологи призывают беременных сделать вакцину.На данный момент беременным разрешено делать только вакцину Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Spetsialnaya-onlayn-klinika-zarabotaet-v-Gruzii-dlya-beremennykh-COVID-infitsirovannykh--252633405.html

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грузия, беременность, коронавирус covid-19, пандемия, вакцина