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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/polevoy-gospital-v-olimpiyskom-gorodke-tbilisi-priostanavlivaet-rabotu-258711304.html
Полевой госпиталь в олимпийском городке Тбилиси приостанавливает работу
Полевой госпиталь в олимпийском городке Тбилиси приостанавливает работу
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Полевой госпиталь, расположенный в тбилисском олимпийском городке в Дигоми, приостанавит работу с 28 августа, сообщил координатор... 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T17:46+0400
2021-08-27T17:47+0400
четвертая волна
грузия
минздрав грузии
коронавирус covid-19
пандемия
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Полевой госпиталь, расположенный в тбилисском олимпийском городке в Дигоми, приостанавит работу с 28 августа, сообщил координатор госпиталя Реваз Кучухидзе журналистам.На данный момент в полевом госпитале находятся 34 инфицированных пациента. Все они будут переведены в другие клиники. На сегодняшний день в Тбилиси работают три полевых госпиталя – в Дигоми (в олимпийском городке – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Из них функционируют только два - Самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов в том случае, если остальные будут переполнены.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что полевые госпитали будут использованы только в крайних случаях и система здравоохранения постарается управлять потоками пациентов в клиниках. Впервые полевой госпиталь, где принимают пациентов средней тяжести, начал прием пациентов 18 августа.На обустройство полевого госпиталя в Тбилиси было потрачено 150 тысяч лари (48,6 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19, пандемия, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Полевой госпиталь в олимпийском городке Тбилиси приостанавливает работу

17:46 27.08.2021 (обновлено: 17:47 27.08.2021)
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliПолевой госпиталь для ковид-пациентов
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Полевой госпиталь, расположенный в тбилисском олимпийском городке в Дигоми, приостанавит работу с 28 августа, сообщил координатор госпиталя Реваз Кучухидзе журналистам.
На данный момент в полевом госпитале находятся 34 инфицированных пациента. Все они будут переведены в другие клиники.
На сегодняшний день в Тбилиси работают три полевых госпиталя – в Дигоми (в олимпийском городке – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Из них функционируют только два - Самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов в том случае, если остальные будут переполнены.
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что полевые госпитали будут использованы только в крайних случаях и система здравоохранения постарается управлять потоками пациентов в клиниках.
Впервые полевой госпиталь, где принимают пациентов средней тяжести, начал прием пациентов 18 августа.
На обустройство полевого госпиталя в Тбилиси было потрачено 150 тысяч лари (48,6 тысячи долларов).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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