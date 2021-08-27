https://sputnik-georgia.ru/20210827/protesty-v-adzharii-vladeltsy-gostinits-zakhvatili-meriyu-kobuleti-258708399.html

Протесты в Аджарии: владельцы гостиниц "захватили" мэрию Кобулети

Протесты в Аджарии: владельцы гостиниц "захватили" мэрию Кобулети

Протестующие требуют от местных властей распорядиться, чтобы банки объявили мораторий на кредиты 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T16:46+0400

2021-08-27T16:46+0400

2021-08-27T17:02+0400

аджария

акция протеста

кобулети

гостиница

пандемия

грузинская экономика

туризм в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24866/15/248661553_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_f627f88ef388169aedb9e488fa4c1ce0.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Владельцы гостиниц семейного типа продолжают протестовать в черноморском крае Аджария - на этот раз демонстранты заняли первый этаж мэрии города Кобулети.Это четвертая по счету акция протеста владельцев гостиниц семейного типа. Их требования остаются прежними - мораторий на банковские кредиты, так как летний туристический сезона провалился из-за пандемии коронавируса.Ранее участники акции сделали живую цепь у здания мэрии Кобулети.В Грузии с наступлением летнего туристического сезона резко ухудшилось эпидположение. В Аджарии отхыющие есть, но по словам владельцев гостиниц, их в этом сезоне мало. Денег не хватает даже на то, чтобы выплатить банковские кредиты.Туристический сезон в Аджарии официально открылся 15 июня.Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210729/Puteshestvovat-trudno-esli-voobsche-vozmozhno---korotko-o-turizme-v-2021-godu-252456894.html

аджария

кобулети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аджария, акция протеста, кобулети, гостиница, пандемия, грузинская экономика , туризм в грузии