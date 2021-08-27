https://sputnik-georgia.ru/20210827/schenok-vobravshiy-v-sebya-krasotu-dalmatintsa-i-retrivera-pokoril-sotsseti--video-258710013.html

Щенок, вобравший в себя красоту далматинца и ретривера, покорил соцсети – видео

Щенок, вобравший в себя красоту далматинца и ретривера, покорил соцсети – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T17:15+0400

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Песик смешанной породы оказался настолько красив, что пользователи не смогли сдержать эмоций.На кадрах хозяин питомца сначала показывает его маму, порода которой далматинец, и отца – золотистого ретривера. А затем он показывает щенка этой прекрасной пары – питомца по кличке Райан. С длинной шерстью и раскраской далматинца он выглядит очень красиво, что отмечают пользователи. Некоторые прозвали его "лабратинцем", отметили, что это "лучшее, что они видели", и поздравили хозяина со званием "владельца самого милого песика в мире".Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео