Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210827/skripach-ustroil-kontsert-dlya-belukh-v-okeanariume--video-pokorilo-set-258696303.html
Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть
Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть
Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T11:35+0400
2021-08-27T11:46+0400
видеоклуб
видео с животными
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1b/258696220_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0b6f7c6f0dee83d7a5cb57dcd8765430.png
На кадрах, которые набрали более двух миллионов просмотров, видно, как мужчина стоит перед аквариумом для белух и играет на скрипке. Они внимательно слушают музыканта, и может показаться, что даже пританцовывают.Пользователям Сети хоть и понравилось видео, но многие отметили, что белухам и другим жителям океанариумов не место в таких "коробках" и их следует отпустить на свободу.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1b/258696220_159:0:1059:675_1920x0_80_0_0_19f1313db80db8968e9a70406beaa6d4.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , видео с животными, вирусные видео

Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть

11:35 27.08.2021 (обновлено: 11:46 27.08.2021)
243
© TikTok / mysticaquariumctСкрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть
Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© TikTok / mysticaquariumct
Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
На кадрах, которые набрали более двух миллионов просмотров, видно, как мужчина стоит перед аквариумом для белух и играет на скрипке. Они внимательно слушают музыканта, и может показаться, что даже пританцовывают.
 
Пользователям Сети хоть и понравилось видео, но многие отметили, что белухам и другим жителям океанариумов не место в таких "коробках" и их следует отпустить на свободу.
Смотрите на видео также:
Белуха подшутила над посетителями дельфинария
Белуха вернула девушке упавший в океан iPhone
В Крыму дельфины подплыли на берег поиграть с собакой
001000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:07В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
13:50Ученые доказали, что "Спутник V" защищает от тяжелой формы COVID-19 штамма дельта
13:34Президент и глава МИД Грузии осудили теракт в Кабуле
13:22Стало известно, когда Россия запустит космическую обсерваторию
12:53Главное о COVID на 27 августа: в Грузии сохраняется высокий показатель смертности
11:47Надвигается жара – жителей Грузии предупреждают об опасности возникновения пожаров
11:32Знойное окончание лета в Грузии: синоптики назвали самый жаркий город
11:16Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
10:57Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031
10:23ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
10:09Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото
10:08В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1288 GEL/$1
09:01Власти Грузии ожидают "беспрецедентный рост" экспорта сельхозпродукции
08:31Грузинское кино в Карловых Варах: на "Хрустальный глобус" претендуют три фильма
08:03Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата
08:01БДИПЧ пришлет в Грузию 350 наблюдателей за местными выборами
07:43Взрывы в аэропорту Кабула: около 100 погибших, более 1300 ранены
07:30Байден готов направить дополнительные силы в Кабул
07:01Грузия планирует занять второе место в мире по экспорту фундука