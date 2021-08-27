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Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть
Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть
Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T11:35+0400
2021-08-27T11:35+0400
2021-08-27T11:46+0400
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На кадрах, которые набрали более двух миллионов просмотров, видно, как мужчина стоит перед аквариумом для белух и играет на скрипке. Они внимательно слушают музыканта, и может показаться, что даже пританцовывают.Пользователям Сети хоть и понравилось видео, но многие отметили, что белухам и другим жителям океанариумов не место в таких "коробках" и их следует отпустить на свободу.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть
11:35 27.08.2021 (обновлено: 11:46 27.08.2021)
Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
На кадрах, которые набрали более двух миллионов просмотров, видно, как мужчина стоит перед аквариумом для белух и играет на скрипке. Они внимательно слушают музыканта, и может показаться, что даже пританцовывают.
Пользователям Сети хоть и понравилось видео, но многие отметили, что белухам и другим жителям океанариумов не место в таких "коробках" и их следует отпустить на свободу.
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