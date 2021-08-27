https://sputnik-georgia.ru/20210827/skripach-ustroil-kontsert-dlya-belukh-v-okeanariume--video-pokorilo-set-258696303.html

Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть

Скрипач устроил концерт для белух в океанариуме – видео покорило Сеть

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 27.08.2021, Sputnik Грузия

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На кадрах, которые набрали более двух миллионов просмотров, видно, как мужчина стоит перед аквариумом для белух и играет на скрипке. Они внимательно слушают музыканта, и может показаться, что даже пританцовывают.Пользователям Сети хоть и понравилось видео, но многие отметили, что белухам и другим жителям океанариумов не место в таких "коробках" и их следует отпустить на свободу.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, вирусные видео