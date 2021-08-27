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https://sputnik-georgia.ru/20210827/ta-samaya-margarita-poyavilis-novye-foto-so-semok-volanda-so-snigir-i-tsyganovym-258695792.html
"Та самая Маргарита": появились новые фото со съемок "Воланда" со Снигирь и Цыгановым
"Та самая Маргарита": появились новые фото со съемок "Воланда" со Снигирь и Цыгановым
В будущем фильме основной станет романтическая связь главных героев - любовь Мастера и Маргариты 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T12:03+0400
2021-08-27T12:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
михаил булгаков
евгений цыганов
юлия снигирь
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Новые фотокадры со съемочной площадки предстоящего фильма "Воланд" с участием Юлии Снигирь и Евгения Цыганова появились в Сети.В ленте по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" 38-летняя Снигирь и 42-летний Цыганов играют главные роли. Свежими снимками поделилась Юлия в своем Instagram. Поклонники звездной пары восхищены творческой коллаборацией актерров на экране. "Когда все сошлось! Та самая Маргарита и тот самый Мастер. Прекрасные", — пишут фолловеры Юлии. В будущем фильме основной станет романтическая связь главных героев - любовь Мастера и Маргариты. Да и в общем ожидается, что картина режиссера Михаила Локшина не будет в полной мере являться экранизацией романа. В центре сюжета - успешный московский писатель 30-х годов. Мужчина на взлете своей карьеры, но вдруг оказывается в центре литературного скандала – спектакль по его произведению снимают со сцены, коллеги обрывают связи. Вскоре в жизни главного героя появляется женщина по имени Маргарита, она становится его любовью и музой. Окрыленный любовью писатель создает шедевр - роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Так в голове писателя вымысел сплетается с реальностью, а жизнь превращается в сплошное переживание.В фильме также появятся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Любопытно, что Воланда сыграет иностранный актер - его имя держится в секрете.Съемки будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. На большом экране зритель увидит ленту в конце 2022 года.К слову, это уже не первая совместная работа Снигирь и Цыганова: ранее они играли супругов в сериале "С чего начинается Родина". Ходят слуги, что именно со съемок этой картины и начались их отношения.Читайте также:
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михаил булгаков, евгений цыганов, юлия снигирь

"Та самая Маргарита": появились новые фото со съемок "Воланда" со Снигирь и Цыгановым

12:03 27.08.2021
242
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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В будущем фильме основной станет романтическая связь главных героев - любовь Мастера и Маргариты
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Новые фотокадры со съемочной площадки предстоящего фильма "Воланд" с участием Юлии Снигирь и Евгения Цыганова появились в Сети.
В ленте по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" 38-летняя Снигирь и 42-летний Цыганов играют главные роли. Свежими снимками поделилась Юлия в своем Instagram.
Поклонники звездной пары восхищены творческой коллаборацией актерров на экране. "Когда все сошлось! Та самая Маргарита и тот самый Мастер. Прекрасные", — пишут фолловеры Юлии.
В будущем фильме основной станет романтическая связь главных героев - любовь Мастера и Маргариты. Да и в общем ожидается, что картина режиссера Михаила Локшина не будет в полной мере являться экранизацией романа.
В центре сюжета - успешный московский писатель 30-х годов. Мужчина на взлете своей карьеры, но вдруг оказывается в центре литературного скандала – спектакль по его произведению снимают со сцены, коллеги обрывают связи. Вскоре в жизни главного героя появляется женщина по имени Маргарита, она становится его любовью и музой. Окрыленный любовью писатель создает шедевр - роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Так в голове писателя вымысел сплетается с реальностью, а жизнь превращается в сплошное переживание.
В фильме также появятся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Любопытно, что Воланда сыграет иностранный актер - его имя держится в секрете.
Съемки будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. На большом экране зритель увидит ленту в конце 2022 года.
К слову, это уже не первая совместная работа Снигирь и Цыганова: ранее они играли супругов в сериале "С чего начинается Родина". Ходят слуги, что именно со съемок этой картины и начались их отношения.
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