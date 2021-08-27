https://sputnik-georgia.ru/20210827/tbilistsam-sdelali-pereraschet-vyplat-za-elektroenergiyu-258717738.html

Тбилисцам сделали перерасчет выплат за электроэнергию

Тбилисцам сделали перерасчет выплат за электроэнергию

Исправленные данные будут отражены в квитанции за следующий месяц и появятся в поле исправления, заявляют в компании 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T21:29+0400

2021-08-27T21:29+0400

2021-08-27T22:04+0400

грузинская экономика

грузия

компания "теласи"

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Жителям Тбилиси, которым были начислены лишние суммы за израсходованную электроэнергию, сделали перерасчет платежей, говорится в сообщении Тбилисской элекстроснабжающей компании "Телмико".Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы из-за высоких счетов на электроэнергию, которых жители Тбилиси получили сразу два - и от "Теласи", и от "Телмико"."Измененная сумма уже отражена на карте абонента, и ее можно увидеть при оплате счета. Исправленные данные также будут отражены в квитанции за следующий месяц и появятся в поле исправления", - говорится в сообщении компании.В компании отмечают, что исправленная сумма будет отражена в квитанции в минусе (-), что означает, что сумма числится на счете потребителя.Скорректировать счета граждан за электроэнергию "Телмико" обязала Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению (GNERC).После проверки, "Телмико" получила штраф в размере 75 тысяч лари за манипуляции со счетами. Компанию обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, в противном случае им грозили повторные санкции.Тариф на электроэнергию в Грузии повысился с 1 января. Согласно решению комиссии, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил в среднем 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210731/Tbilisskoy-elektrosnabzhayuschey-kompanii-Telmiko-grozyat-bolshie-shtrafy-252468048.html

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Oshtrafovany-energosnabzhayuschie-kompanii-Tbilisi-Telasi-i-Telmiko-252569805.html

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грузинская экономика , грузия, компания "теласи", национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, энергетика грузии