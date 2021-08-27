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Трагедия из-за детской шалости: пожар в Национальном парке Бразилии - фото
Трагедия из-за детской шалости: пожар в Национальном парке Бразилии - фото
Крупный лесной пожар уничтожил половину национального парка Жукери в муниципалитете Франку-да-Роша в бразильском Сан-Паулу. 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T16:15+0400
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Крупный лесной пожар уничтожил половину национального парка Жукери в муниципалитете Франку-да-Роша в бразильском Сан-Паулу. По данным пожарных, причина возгорания – воздушный фонарик, запущенный кем-то из местных жителей.
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происшествия, бразилия, пожар, фото, что происходит в мире

Трагедия из-за детской шалости: пожар в Национальном парке Бразилии - фото

16:15 27.08.2021 (обновлено: 16:16 27.08.2021)
294
Крупный лесной пожар уничтожил половину национального парка Жукери в муниципалитете Франку-да-Роша в бразильском Сан-Паулу.
По данным пожарных, причина возгорания – воздушный фонарик, запущенный кем-то из местных жителей.
© REUTERS / Carla Carniel

Огонь уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу

Огонь уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу - Sputnik Грузия
1/9
© REUTERS / Carla Carniel

Огонь уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу

© AP Photo / Andre Penner

Сгорело более тысячи гектаров саванны

Сгорело более тысячи гектаров саванны - Sputnik Грузия
2/9
© AP Photo / Andre Penner

Сгорело более тысячи гектаров саванны

© REUTERS / Carla Carniel

Причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей

Причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей - Sputnik Грузия
3/9
© REUTERS / Carla Carniel

Причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей

© REUTERS / Carla Carniel

Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво

Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво - Sputnik Грузия
4/9
© REUTERS / Carla Carniel

Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво

© REUTERS / Carla Carniel

Жителей не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране

Жителей не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Carla Carniel

Жителей не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране

© REUTERS / Carla Carniel

В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты

В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Carla Carniel

В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты

© REUTERS / Carla Carniel

Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами

Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Carla Carniel

Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами

© REUTERS / Carla Carniel

К счастью, обошлось без пострадавших

К счастью, обошлось без пострадавших - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Carla Carniel

К счастью, обошлось без пострадавших

© REUTERS / Carla Carniel

В результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых

В результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Carla Carniel

В результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых

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