https://sputnik-georgia.ru/20210827/tragediya-iz-za-detskoy-shalosti-pozhar-v-natsionalnom-parke-brazilii---foto-258663621.html
Трагедия из-за детской шалости: пожар в Национальном парке Бразилии - фото
Трагедия из-за детской шалости: пожар в Национальном парке Бразилии - фото
Крупный лесной пожар уничтожил половину национального парка Жукери в муниципалитете Франку-да-Роша в бразильском Сан-Паулу. 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T16:15+0400
2021-08-27T16:15+0400
2021-08-27T16:16+0400
фотоленты
происшествия
бразилия
пожар
что происходит в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258654590_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_957ed3ccf79a77e8ca1752eb2f633a2a.jpg
Крупный лесной пожар уничтожил половину национального парка Жукери в муниципалитете Франку-да-Роша в бразильском Сан-Паулу. По данным пожарных, причина возгорания – воздушный фонарик, запущенный кем-то из местных жителей.
бразилия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258654590_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_989d37e9922d5f37dcaaf1b2208400f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, бразилия, пожар, фото, что происходит в мире
Трагедия из-за детской шалости: пожар в Национальном парке Бразилии - фото 16:15 27.08.2021 (обновлено: 16:16 27.08.2021)
Крупный лесной пожар уничтожил половину национального парка Жукери в муниципалитете Франку-да-Роша в бразильском Сан-Паулу.
По данным пожарных, причина возгорания – воздушный фонарик, запущенный кем-то из местных жителей.
© REUTERS / Carla Carniel
Огонь уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу
Огонь уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Сгорело более тысячи гектаров саванны
Сгорело более тысячи гектаров саванны
© REUTERS / Carla Carniel
Причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей
Причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей
© REUTERS / Carla Carniel
Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво
Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво
© REUTERS / Carla Carniel
Жителей не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране
Жителей не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране
© REUTERS / Carla Carniel
В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты
В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты
© REUTERS / Carla Carniel
Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами
Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами
© REUTERS / Carla Carniel
К счастью, обошлось без пострадавших
К счастью, обошлось без пострадавших
© REUTERS / Carla Carniel
В результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых
В результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых