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В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео

В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео

Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в казахстанском городе Таразе, расположенном в Жамбыльской области. Смотрите в видео кадры мощного взрыва 27.08.2021, Sputnik Грузия

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видео

казахстан

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По информации Министерства обороны Казахстана, взрыв был вызван пожаром, который начался на одном из складов воинской части. Боеприпасы, находящиеся в в ее расположении, являются преимущественно инженерными и не имеют большой дальности разлета. Однако военными было принято решение в целях безопасности населения временно эвакуировать жителей близлежащих домов.К настоящему времени часть пожара уже удалось локализовать.

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Взрывы в военной части в Жамбылской области Взрывы в военной части в Жамбылской области 2021-08-27T10:08+0400 true PT0M23S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, взрыв, видео, происшествия, что происходит в мире, мультимедиа