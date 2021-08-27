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В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео
В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео
Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в казахстанском городе Таразе, расположенном в Жамбыльской области. Смотрите в видео кадры мощного взрыва 27.08.2021, Sputnik Грузия
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видео
казахстан
взрыв
происшествия
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По информации Министерства обороны Казахстана, взрыв был вызван пожаром, который начался на одном из складов воинской части. Боеприпасы, находящиеся в в ее расположении, являются преимущественно инженерными и не имеют большой дальности разлета. Однако военными было принято решение в целях безопасности населения временно эвакуировать жителей близлежащих домов.К настоящему времени часть пожара уже удалось локализовать.
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Взрывы в военной части в Жамбылской области
Взрывы в военной части в Жамбылской области
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казахстан, взрыв, видео, происшествия, что происходит в мире, мультимедиа

В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео

10:08 27.08.2021 (обновлено: 10:27 27.08.2021)
92
© video: Sputnik
Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в казахстанском городе Таразе, расположенном в Жамбыльской области. Смотрите в видео кадры мощного взрыва
По информации Министерства обороны Казахстана, взрыв был вызван пожаром, который начался на одном из складов воинской части.
Боеприпасы, находящиеся в в ее расположении, являются преимущественно инженерными и не имеют большой дальности разлета. Однако военными было принято решение в целях безопасности населения временно эвакуировать жителей близлежащих домов.
К настоящему времени часть пожара уже удалось локализовать.
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