https://sputnik-georgia.ru/20210827/v-tbilisi-poyavilis-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-258702758.html

В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации

В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации

Граждане Грузии могут сделать вакцину против коронавируса в удобном для них месте 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T14:07+0400

2021-08-27T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Тбилиси появились так называемые мобильные пункты вакцинации против коронавируса, которые устроены в пассажирских автобусах.Проект запустили Минздрав Грузии совместно с мэрией Тбилиси. Первые мобильные пункты вакцинации появились в столичных районах Варкетили и Глдани, а также на Вокзальной площади. Граждане могут на месте пройти регистрацию на прививку и пройти курс вакцинации. Людей будут обслуживать бригады медиков республиканской больницы. В мобильных пунктах вакцинации предусмотрены специальные пространства, в которых после прививки медики будут наблюдать за состоянием вакцинированных.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. По последним данным, в Грузии провели 1 095 069 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 749 754 человека – это 26.3% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 345 315 человек – это 12.1% населения.

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грузия, вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия, вакцина