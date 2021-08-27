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В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
Граждане Грузии могут сделать вакцину против коронавируса в удобном для них месте 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T14:07+0400
2021-08-27T14:07+0400
2021-08-27T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Тбилиси появились так называемые мобильные пункты вакцинации против коронавируса, которые устроены в пассажирских автобусах.Проект запустили Минздрав Грузии совместно с мэрией Тбилиси. Первые мобильные пункты вакцинации появились в столичных районах Варкетили и Глдани, а также на Вокзальной площади. Граждане могут на месте пройти регистрацию на прививку и пройти курс вакцинации. Людей будут обслуживать бригады медиков республиканской больницы. В мобильных пунктах вакцинации предусмотрены специальные пространства, в которых после прививки медики будут наблюдать за состоянием вакцинированных.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. По последним данным, в Грузии провели 1 095 069 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 749 754 человека – это 26.3% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 345 315 человек – это 12.1% населения.
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грузия, вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия, вакцина
В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
14:07 27.08.2021 (обновлено: 14:17 27.08.2021)
Граждане Грузии могут сделать вакцину против коронавируса в удобном для них месте
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Тбилиси появились так называемые мобильные пункты вакцинации против коронавируса, которые устроены в пассажирских автобусах.
Проект запустили Минздрав Грузии совместно с мэрией Тбилиси.
"Мы приняли решение начать с трех автобусов и, в случае необходимости, конечно, еще добавим", - заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Первые мобильные пункты вакцинации появились в столичных районах Варкетили и Глдани, а также на Вокзальной площади. Граждане могут на месте пройти регистрацию на прививку и пройти курс вакцинации. Людей будут обслуживать бригады медиков республиканской больницы.
В мобильных пунктах вакцинации предусмотрены специальные пространства, в которых после прививки медики будут наблюдать за состоянием вакцинированных.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.
По последним данным, в Грузии провели 1 095 069 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 749 754 человека – это 26.3% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 345 315 человек – это 12.1% населения.