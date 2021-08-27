https://sputnik-georgia.ru/20210827/v-uzbekistane-sozdayut-sedobnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa---ona-budet-zhit-v-pomidorakh-258706269.html

В Узбекистане создают съедобную вакцину от коронавируса - она будет жить в помидорах

В Узбекистане создают съедобную вакцину от коронавируса - она будет жить в помидорах

ТБИЛИСИ, 27 авг – РИА Новости. Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть... 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T15:51+0400

2021-08-27T15:51+0400

2021-08-27T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг – РИА Новости. Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть положительные результаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Академии наук ."Эксперимент показал, что S-белок коронавируса, синтезированный в помидоре, попадает в кишечник и пробуждает иммунную систему. Произведенные антитела будут бороться с патогеном", - сказал представитель академии.Он уточнил, что соответствующие исследования проводятся в Центре геномики и биоинформатики Академии наук, завершить их планируется до конца этого года."Очень дешево производить такие вакцины в растениях. Причем это безопасный и безвредный продукт, и такая "съедобная" вакцинация очень кстати для детей", - добавили в академии.

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узбекистан, что происходит в мире, коронавирус covid-19