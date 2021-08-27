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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/v-uzbekistane-sozdayut-sedobnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa---ona-budet-zhit-v-pomidorakh-258706269.html
В Узбекистане создают съедобную вакцину от коронавируса - она будет жить в помидорах
В Узбекистане создают съедобную вакцину от коронавируса - она будет жить в помидорах
ТБИЛИСИ, 27 авг – РИА Новости. Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть... 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T15:51+0400
2021-08-27T15:51+0400
четвертая волна
узбекистан
что происходит в мире
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 27 авг – РИА Новости. Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть положительные результаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Академии наук ."Эксперимент показал, что S-белок коронавируса, синтезированный в помидоре, попадает в кишечник и пробуждает иммунную систему. Произведенные антитела будут бороться с патогеном", - сказал представитель академии.Он уточнил, что соответствующие исследования проводятся в Центре геномики и биоинформатики Академии наук, завершить их планируется до конца этого года."Очень дешево производить такие вакцины в растениях. Причем это безопасный и безвредный продукт, и такая "съедобная" вакцинация очень кстати для детей", - добавили в академии.
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узбекистан, что происходит в мире, коронавирус covid-19

В Узбекистане создают съедобную вакцину от коронавируса - она будет жить в помидорах

15:51 27.08.2021
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© Flickr / Andy RogersПомидоры
Помидоры - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Flickr / Andy Rogers
ТБИЛИСИ, 27 авг – РИА Новости. Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть положительные результаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Академии наук .
"Эксперимент показал, что S-белок коронавируса, синтезированный в помидоре, попадает в кишечник и пробуждает иммунную систему. Произведенные антитела будут бороться с патогеном", - сказал представитель академии.
Он уточнил, что соответствующие исследования проводятся в Центре геномики и биоинформатики Академии наук, завершить их планируется до конца этого года.
"Очень дешево производить такие вакцины в растениях. Причем это безопасный и безвредный продукт, и такая "съедобная" вакцинация очень кстати для детей", - добавили в академии.
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