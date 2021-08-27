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Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата
Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата
Врачи Аргентины утверждают, что защита организма против мутаций вируса SARS-CoV-2 растет в течение полугода после вакцинации 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T08:03+0400
2021-08-27T08:40+0400
россия
аргентина
коронавирус covid-19
вакцина
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Защита от коронавирусной инфекции начинает постепенно расти в течение полугода после прививки российским препаратом "Спутник V". К таким выводам пришли ученые из Аргентины, с препринтом их исследования можно ознакомиться на портале medrxiv.org.К проведению опытов привлекались специалисты из различных институтов и медицинских учреждений, в частности министерства здравоохранения, Университета Буэнос-Айреса, американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе и других.Исследователи изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови людей, привитых российской вакциной. Образцы получили в период с января по август этого года. Ученые проследили за формированием антител и их способностью противостоять штаммам "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский), "дельта" (индийский), а также "лямбда", обнаруженному в Перу.Отрывки работы аргентинцев были размещены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на сайте, посвященном препарату. В сообщении отмечается что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, возрастает в течение полугода после вакцинации "в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности". В особенности это проявилось в отношении штаммов "бета" и "гамма".Проделанная аргентинскими учеными работа подтвердила, что нейтрализующая способность антител спустя 120 дней после вакцинации значительно выросла по сравнению с показателями, которые наблюдались в течение 42 дней после прививки.Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Аргентине в декабре прошлого года. Аргентина стала третьим в мире государством, которое разрешило применять российскую вакцину, после самой РФ и Беларуси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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россия, аргентина, коронавирус covid-19, вакцина, что происходит в мире

Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата

08:03 27.08.2021 (обновлено: 08:40 27.08.2021)
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Врачи Аргентины утверждают, что защита организма против мутаций вируса SARS-CoV-2 растет в течение полугода после вакцинации
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Защита от коронавирусной инфекции начинает постепенно расти в течение полугода после прививки российским препаратом "Спутник V". К таким выводам пришли ученые из Аргентины, с препринтом их исследования можно ознакомиться на портале medrxiv.org.

К проведению опытов привлекались специалисты из различных институтов и медицинских учреждений, в частности министерства здравоохранения, Университета Буэнос-Айреса, американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе и других.

Исследователи изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови людей, привитых российской вакциной. Образцы получили в период с января по август этого года. Ученые проследили за формированием антител и их способностью противостоять штаммам "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский), "дельта" (индийский), а также "лямбда", обнаруженному в Перу.
Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Спутник - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2021
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Отрывки работы аргентинцев были размещены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на сайте, посвященном препарату. В сообщении отмечается что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, возрастает в течение полугода после вакцинации "в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности". В особенности это проявилось в отношении штаммов "бета" и "гамма".
Проделанная аргентинскими учеными работа подтвердила, что нейтрализующая способность антител спустя 120 дней после вакцинации значительно выросла по сравнению с показателями, которые наблюдались в течение 42 дней после прививки.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Аргентине в декабре прошлого года. Аргентина стала третьим в мире государством, которое разрешило применять российскую вакцину, после самой РФ и Беларуси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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