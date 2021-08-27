https://sputnik-georgia.ru/20210827/zaschita-ot-covid-posle-sputnika-v-v-argentine-uznali-podrobnosti-ispolzovaniya-preparata-258688238.html

Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата

Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата

Врачи Аргентины утверждают, что защита организма против мутаций вируса SARS-CoV-2 растет в течение полугода после вакцинации 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T08:03+0400

2021-08-27T08:03+0400

2021-08-27T08:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Защита от коронавирусной инфекции начинает постепенно расти в течение полугода после прививки российским препаратом "Спутник V". К таким выводам пришли ученые из Аргентины, с препринтом их исследования можно ознакомиться на портале medrxiv.org.К проведению опытов привлекались специалисты из различных институтов и медицинских учреждений, в частности министерства здравоохранения, Университета Буэнос-Айреса, американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе и других.Исследователи изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови людей, привитых российской вакциной. Образцы получили в период с января по август этого года. Ученые проследили за формированием антител и их способностью противостоять штаммам "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский), "дельта" (индийский), а также "лямбда", обнаруженному в Перу.Отрывки работы аргентинцев были размещены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на сайте, посвященном препарату. В сообщении отмечается что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, возрастает в течение полугода после вакцинации "в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности". В особенности это проявилось в отношении штаммов "бета" и "гамма".Проделанная аргентинскими учеными работа подтвердила, что нейтрализующая способность антител спустя 120 дней после вакцинации значительно выросла по сравнению с показателями, которые наблюдались в течение 42 дней после прививки.Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Аргентине в декабре прошлого года. Аргентина стала третьим в мире государством, которое разрешило применять российскую вакцину, после самой РФ и Беларуси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210811/Effektivnost-vaktsiny-Sputnik-V-protiv-delta-shtamma-sostavila-83-252554671.html

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россия, аргентина, коронавирус covid-19, вакцина, что происходит в мире