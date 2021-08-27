https://sputnik-georgia.ru/20210827/znoynoe-okonchanie-leta-v-gruzii-sinoptiki-nazvali-samyy-zharkiy-gorod-258694154.html

Знойное окончание лета в Грузии: синоптики назвали самый жаркий город

Знойное окончание лета в Грузии: синоптики назвали самый жаркий город

Жара по Грузии в последние дни августа - синоптики уточнили по городам

2021-08-27T11:32+0400

2021-08-27T11:32+0400

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грузия

погода

погода в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают о резком повышении температуры воздуха в стране.Согласно прогнозу, 27 августа в Грузии будет держатся солнечная погода без осадков.Жарче всего будет в Рустави. Там синоптики прогнозируют 37 градусов тепла. Далее следуют Тбилиси и Кутаиси – в этих городах синоптики обещают по 36 градусов тепла.В Батуми и Поти ожидается 30 градусов тепла, в Зугдиди воздух прогреется до 34 градусов тепла.Что касается Ахалцихе, то там температура воздуха достигнет 32 градусов тепла.В Лентехи и Цагери воздух прогреется до 31 градуса тепла, а в Амбролаури до 33 градусов.В Гори также будет жарко, синоптики прогнозируют 35 градусов тепла. В Телави воздух прогреется до 33 градусов тепла, в Сигнахи до 32, а в Кварели до 35.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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