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Знойное окончание лета в Грузии: синоптики назвали самый жаркий город
Знойное окончание лета в Грузии: синоптики назвали самый жаркий город
Жара по Грузии в последние дни августа - синоптики уточнили по городам
2021-08-27T11:32+0400
2021-08-27T11:32+0400
2021-08-27T13:01+0400
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погода
погода в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают о резком повышении температуры воздуха в стране.Согласно прогнозу, 27 августа в Грузии будет держатся солнечная погода без осадков.Жарче всего будет в Рустави. Там синоптики прогнозируют 37 градусов тепла. Далее следуют Тбилиси и Кутаиси – в этих городах синоптики обещают по 36 градусов тепла.В Батуми и Поти ожидается 30 градусов тепла, в Зугдиди воздух прогреется до 34 градусов тепла.Что касается Ахалцихе, то там температура воздуха достигнет 32 градусов тепла.В Лентехи и Цагери воздух прогреется до 31 градуса тепла, а в Амбролаури до 33 градусов.В Гори также будет жарко, синоптики прогнозируют 35 градусов тепла. В Телави воздух прогреется до 33 градусов тепла, в Сигнахи до 32, а в Кварели до 35.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, погода, погода в грузии
Знойное окончание лета в Грузии: синоптики назвали самый жаркий город
11:32 27.08.2021 (обновлено: 13:01 27.08.2021)
Жарче всего сегодня будет в городе Рустави, который расположен в 30 километрах от столицы
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают о резком повышении температуры воздуха в стране.
Согласно прогнозу, 27 августа в Грузии будет держатся солнечная погода без осадков.
Жарче всего будет в Рустави. Там синоптики прогнозируют 37 градусов тепла. Далее следуют Тбилиси и Кутаиси – в этих городах синоптики обещают по 36 градусов тепла.
В Батуми и Поти ожидается 30 градусов тепла, в Зугдиди воздух прогреется до 34 градусов тепла.
Что касается Ахалцихе, то там температура воздуха достигнет 32 градусов тепла.
В Лентехи и Цагери воздух прогреется до 31 градуса тепла, а в Амбролаури до 33 градусов.
В Гори также будет жарко, синоптики прогнозируют 35 градусов тепла. В Телави воздух прогреется до 33 градусов тепла, в Сигнахи до 32, а в Кварели до 35.
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