https://sputnik-georgia.ru/20210828/boeviki-teryayut-kontrol-v-afganistane-ssha-sobirayutsya-mstit-za-vzryvy-v-kabule-258714008.html
Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
Кто стоит за атаками в Кабуле? Как Байден обещает мстить Афганистану за гибель американцев? И кто противостоит талибам в Панджшере? Смотрите видео 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T12:21+0400
2021-08-28T12:21+0400
2021-08-28T12:21+0400
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Количество погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, а раненых – больше 1300. Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие. Один теракт осуществил смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Серия атак произошла вечером 26 августа у аэропорта Кабула, через который сейчас идет эвакуация местных жителей и иностранцев, которые захотели покинуть Афганистан. Все сухопутные переходы и пограничные КПП взял под контроль “Талибан”*. * Запрещенная в России и других странах террористическая организации
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MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, кабул, что происходит в мире, видео, мультимедиа
Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
Кто стоит за атаками в Кабуле? Как Байден обещает мстить Афганистану за гибель американцев? И кто противостоит талибам в Панджшере? Смотрите видео
Количество погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, а раненых – больше 1300. Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие. Один теракт осуществил смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
Серия атак произошла вечером 26 августа у аэропорта Кабула, через который сейчас идет эвакуация местных жителей и иностранцев, которые захотели покинуть Афганистан. Все сухопутные переходы и пограничные КПП взял под контроль “Талибан”*.
* Запрещенная в России и других странах террористическая организации