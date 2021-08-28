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Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
Кто стоит за атаками в Кабуле? Как Байден обещает мстить Афганистану за гибель американцев? И кто противостоит талибам в Панджшере? Смотрите видео 28.08.2021, Sputnik Грузия
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Количество погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, а раненых – больше 1300. Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие. Один теракт осуществил смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Серия атак произошла вечером 26 августа у аэропорта Кабула, через который сейчас идет эвакуация местных жителей и иностранцев, которые захотели покинуть Афганистан. Все сухопутные переходы и пограничные КПП взял под контроль “Талибан”*. * Запрещенная в России и других странах террористическая организации
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афганистан, кабул, что происходит в мире, видео, мультимедиа

Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле

12:21 28.08.2021
409
© video: Ruptly / Associated Press / Aśvaka - News Agency
Кто стоит за атаками в Кабуле? Как Байден обещает мстить Афганистану за гибель американцев? И кто противостоит талибам в Панджшере? Смотрите видео
Количество погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, а раненых – больше 1300. Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие. Один теракт осуществил смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Серия атак произошла вечером 26 августа у аэропорта Кабула, через который сейчас идет эвакуация местных жителей и иностранцев, которые захотели покинуть Афганистан. Все сухопутные переходы и пограничные КПП взял под контроль “Талибан”*.
* Запрещенная в России и других странах террористическая организации
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