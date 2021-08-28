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https://sputnik-georgia.ru/20210828/goroskop-na-segodnya-29-avgusta-2021-po-znakam-zodiaka-258708923.html
Гороскоп на сегодня 29 августа 2021 по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня 29 августа 2021 по знакам зодиака
Астрологический прогноз на воскресенье, 29 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T10:04+0400
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гороскоп
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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам лучше надеяться только на себя, вряд ли кто-то сможет решить ваши проблемы или предложить что-то интересное. Напротив, ваша помощь может понадобиться старым знакомым, не отказывайте им. Возможны проблемы на работе, некоторые дела будут даваться труднее, чем обычно. Не исключены финансовые трудности.ТелецТельцов ждет противоречивый день. Будьте внимательны, осмотритесь по сторонам, вероятны обманы и ошибки со стороны окружающих. Однако близкие люди окажут вам поддержку, а вы поделитесь своими чувствами. Чтобы добиться успехов на работе, нужно найти союзников и объединиться. Вечером отдохните с семьей, пообщайтесь с друзьями.БлизнецыБлизнецы, у вас благоприятный день для работы, вероятность профессиональных успехов высока. Могут появиться новые деловые связи, которые пригодятся в будущем. Не торопите развитие отношение с тем, кто вам нравится, не стоит давить – сохраните легкость в общении. Избегайте постороннего влияния — оно может привести к эмоциональному срыву.РакЕсли вы сможете отстраниться от проблем, постараться "отодвинуть в сторону" свои негативные мысли, все будет как надо. Вполне возможно, что сегодня вы испытываете чувство подозрительности в личной жизни, некоторые факты только разожгут страх. Однако не стоит драматизировать, в итоге все может оказаться намного проще.ЛевСегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить решение важных задач. Будет шанс научиться чему-то новому и полезному, это пригодится в ближайшем будущем. Не стесняйтесь лишний раз позвонить любимому человеку, спросить о его делах, напомнить о своих чувствах.ДеваДень может оказаться противоречивым. Выгода возможна только от начатых дел — любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не исключено, что в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей или родственников. В этот день постарайтесь дать своему организму именно то, что ему сейчас необходимо, а именно тишину и покой.ВесыУ Весов благоприятный день для делового общения, и не только делового. В своих делах можно пойти на сотрудничество с новыми людьми, но и о старых связях забывать не стоит. Вечер порадуют хорошими новостями, которые будут касаться кого-то из ваших близких. В любовной сфере тоже все неплохо, если вы получите приглашение на свидание, смело соглашайтесь.СкорпионСкорпионы, этот день отлично подходит для любых новых начинаний, дайте волю своему воображению и примитесь за реализацию своих смелых замыслов. При этом, самочувствие может быть не самым лучшим, не стоит сильно нервничать. В этот день звезды рекомендуют вам как можно больше гулять, что будет полезно и для самочувствия в целом, и для здоровья.СтрелецСтрельцам будет сложно определиться со своими приоритетами, но если сделают это – добьются многого. Потрудиться придется, но дело того стоит. У многих будет возможность улучшить свое финансовое положение. В иных сферах деятельности — вероятны обман или несбыточные надежды. День хорош и для примирения, вспомните, с кем вы в ссоре?КозерогСкорее всего, сегодня любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Появляются новые идеи, связанные с домом или переездом. Вы вполне здоровы и полны сил, энергии. Продолжайте следить за своим здоровьем, заниматься спортом. День подходит для знакомств и общения.ВодолейПолный день позитивной энергии, который повысит ваш энтузиазм, но при этом не переусердствуйте требованиями к вашему спутнику жизни, чтобы не выйти за рамки здравого смысла и не начать спорить с ним. Не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.РыбыЧем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Сегодня велика вероятность того, что ситуация сложится очень непросто и вам придется положить все силы на то, чтобы выйти из нее. Помимо этого, возникнут трудности с финансами, на большие доходы в ближайшее время рассчитывать не стоит.Материал подготовлен на основе открытых источников
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гороскоп

Гороскоп на сегодня 29 августа 2021 по знакам зодиака

10:04 28.08.2021
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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкМетеорный поток Персеиды - звездное небо
Метеорный поток Персеиды - звездное небо - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Астрологический прогноз на воскресенье, 29 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам лучше надеяться только на себя, вряд ли кто-то сможет решить ваши проблемы или предложить что-то интересное. Напротив, ваша помощь может понадобиться старым знакомым, не отказывайте им. Возможны проблемы на работе, некоторые дела будут даваться труднее, чем обычно. Не исключены финансовые трудности.
© Sputnik / Konstantin IvanovОвен
Овен - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Овен
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Телец

Тельцов ждет противоречивый день. Будьте внимательны, осмотритесь по сторонам, вероятны обманы и ошибки со стороны окружающих. Однако близкие люди окажут вам поддержку, а вы поделитесь своими чувствами. Чтобы добиться успехов на работе, нужно найти союзников и объединиться. Вечером отдохните с семьей, пообщайтесь с друзьями.
© Sputnik / Konstantin IvanovТелец
Телец - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Телец
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Близнецы

Близнецы, у вас благоприятный день для работы, вероятность профессиональных успехов высока. Могут появиться новые деловые связи, которые пригодятся в будущем. Не торопите развитие отношение с тем, кто вам нравится, не стоит давить – сохраните легкость в общении. Избегайте постороннего влияния — оно может привести к эмоциональному срыву.
© Sputnik / Konstantin IvanovБлизнецы
Близнецы - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Близнецы
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Рак

Если вы сможете отстраниться от проблем, постараться "отодвинуть в сторону" свои негативные мысли, все будет как надо. Вполне возможно, что сегодня вы испытываете чувство подозрительности в личной жизни, некоторые факты только разожгут страх. Однако не стоит драматизировать, в итоге все может оказаться намного проще.
© Sputnik / Konstantin IvanovРак
Рак - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Рак
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Лев

Сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить решение важных задач. Будет шанс научиться чему-то новому и полезному, это пригодится в ближайшем будущем. Не стесняйтесь лишний раз позвонить любимому человеку, спросить о его делах, напомнить о своих чувствах.
© Sputnik / Konstantin IvanovЛев
Лев - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Лев
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Дева

День может оказаться противоречивым. Выгода возможна только от начатых дел — любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не исключено, что в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей или родственников. В этот день постарайтесь дать своему организму именно то, что ему сейчас необходимо, а именно тишину и покой.
© Sputnik / Konstantin IvanovДева
Дева - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Дева
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Весы
У Весов благоприятный день для делового общения, и не только делового. В своих делах можно пойти на сотрудничество с новыми людьми, но и о старых связях забывать не стоит. Вечер порадуют хорошими новостями, которые будут касаться кого-то из ваших близких. В любовной сфере тоже все неплохо, если вы получите приглашение на свидание, смело соглашайтесь.
© Sputnik / Konstantin IvanovВесы
Весы - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Весы
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Скорпион

Скорпионы, этот день отлично подходит для любых новых начинаний, дайте волю своему воображению и примитесь за реализацию своих смелых замыслов. При этом, самочувствие может быть не самым лучшим, не стоит сильно нервничать. В этот день звезды рекомендуют вам как можно больше гулять, что будет полезно и для самочувствия в целом, и для здоровья.
© Sputnik / Konstantin IvanovСкорпион
Скорпион - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Скорпион
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Стрелец

Стрельцам будет сложно определиться со своими приоритетами, но если сделают это – добьются многого. Потрудиться придется, но дело того стоит. У многих будет возможность улучшить свое финансовое положение. В иных сферах деятельности — вероятны обман или несбыточные надежды. День хорош и для примирения, вспомните, с кем вы в ссоре?
© Sputnik / Konstantin IvanovСтрелец
Стрелец - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Стрелец
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Козерог

Скорее всего, сегодня любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Появляются новые идеи, связанные с домом или переездом. Вы вполне здоровы и полны сил, энергии. Продолжайте следить за своим здоровьем, заниматься спортом. День подходит для знакомств и общения.
© Sputnik / Konstantin IvanovКозерог
Козерог - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Козерог
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Водолей

Полный день позитивной энергии, который повысит ваш энтузиазм, но при этом не переусердствуйте требованиями к вашему спутнику жизни, чтобы не выйти за рамки здравого смысла и не начать спорить с ним. Не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.
© Sputnik / Konstantin IvanovВодолей
Водолей - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Водолей
© Sputnik / Konstantin Ivanov

Рыбы

Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Сегодня велика вероятность того, что ситуация сложится очень непросто и вам придется положить все силы на то, чтобы выйти из нее. Помимо этого, возникнут трудности с финансами, на большие доходы в ближайшее время рассчитывать не стоит.
© Sputnik / Konstantin IvanovРыбы
Рыбы - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Рыбы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Материал подготовлен на основе открытых источников
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