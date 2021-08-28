https://sputnik-georgia.ru/20210828/gruziya-otmechaet-mariamoba---uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-258720180.html

Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы

Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы

В Грузии Мариамоба - один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T09:01+0400

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религия

грузия

календарь религиозных праздников

общество

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные в субботу, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии. Этот день в стране является нерабочим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20200806/Pravoslavnyy-prazdnik-Uspeniya-materi-Bogoroditsy-Istoriya-i-traditsii-232927874.html

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религия , грузия, календарь религиозных праздников, общество