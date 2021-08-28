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Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
В Грузии Мариамоба - один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T09:01+0400
2021-08-28T09:01+0400
2021-08-28T09:13+0400
религия
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общество
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные в субботу, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии. Этот день в стране является нерабочим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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религия , грузия, календарь религиозных праздников, общество
Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
09:01 28.08.2021 (обновлено: 09:13 28.08.2021)
В Грузии Мариамоба - один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные в субботу, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.
Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.
В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии. Этот день в стране является нерабочим.
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