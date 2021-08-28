Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210828/gruziya-otmechaet-mariamoba---uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-258720180.html
Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
В Грузии Мариамоба - один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T09:01+0400
2021-08-28T09:13+0400
религия
грузия
календарь религиозных праздников
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24634/18/246341811_266:479:2381:1669_1920x0_80_0_0_b25b48a440ccb6afa16af961f2553dc5.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные в субботу, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии. Этот день в стране является нерабочим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20200806/Pravoslavnyy-prazdnik-Uspeniya-materi-Bogoroditsy-Istoriya-i-traditsii-232927874.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24634/18/246341811_254:384:1967:1669_1920x0_80_0_0_5997e5cc806ac90de95ac779fcbe7a24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
религия , грузия, календарь религиозных праздников, общество

Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы

09:01 28.08.2021 (обновлено: 09:13 28.08.2021)
463
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПразднование "Мариамоба" в храме Сиони
Празднование Мариамоба в храме Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
Празднование "Мариамоба" в храме Сиони. Архивное фото
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Грузии Мариамоба - один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные в субботу, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.
Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.
Верующие в церкви - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2020
Православный праздник Успения матери Богородицы. История и традиции
6 августа 2020, 20:00
967
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.
В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии. Этот день в стране является нерабочим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
500000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:32Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19
09:36Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1
09:12США нанесли воздушный удар по боевикам ИГ* в Афганистане
09:01Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
ВчераПочти треть россиян сделали первую прививку от коронавируса
ВчераСША ожидают новые атаки на аэропорт Кабула - Пентагон
ВчераБывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе присоединился к партии однофамильца
ВчераФранция внесла Грузию в "красный список"
ВчераЭкс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому
ВчераТбилисцам сделали перерасчет выплат за электроэнергию
ВчераСвернул не туда: дальнобойщик из Пакистана ехал в Кабул, а попал в США
ВчераЭпидемиолог: Грузия переживает пик смертности от коронавируса
ВчераГрузия провела военные учения на Черном море - видео
ВчераЛотерея для вакцинированных граждан будет разыграна в Грузии
ВчераЭвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси
ВчераНовое исследование "Грузинской мечты" : что показал предвыборный опрос в Тбилиси
ВчераЖдущие эвакуации в аэропорту Кабула получат воду из Грузии
ВчераЭпидемиологи Грузии не исключают начала учебы в дистанционном формате
ВчераПолевой госпиталь в олимпийском городке Тбилиси приостанавливает работу
ВчераЭкспорт персиков из Грузии бьет рекорды