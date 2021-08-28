https://sputnik-georgia.ru/20210828/gruziya-zakupit-14-rybolovnykh-korabley-258877975.html

Грузия закупит 14 рыболовных кораблей

Грузия закупит 14 рыболовных кораблей

С новыми кораблями рыболовы смогут полностью выработать свой годовой план и больше не арендовать иностранные суда 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T18:31+0400

2021-08-28T18:31+0400

2021-08-28T18:31+0400

грузия

экономика

экономика грузии

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Грузия закупит 14 новых рыболовных судов, чтобы сменить устаревшие корабли, заявила министр экономики Грузии Натия Турнава."Рыболовная индустрия – еще одна традиционная отрасль, которой известен город Поти. И для развития этой отрасли мы начали важную программу, в рамках которой идет приобретение 14 новых рыболовных кораблей, чтобы сменить устаревший флот", - сказала Турнава.По ее словам, уже создано 250 рабочих мест и часть грузинских моряков плавает под грузинскими флагами.На сегодняшний день рыболовный флот Грузии состоит из 30 сейнеров, на которых трудоустроены до 500 моряков.Объем кредитов по закупке судов составляет более 37,6 миллиона лари, а общий объем инвестиций превышает 38 миллионов лари (11,8 млн долларов). В рамках проектов будет трудоустроен 161 человек.С новыми судами рыболовы смогут полностью выработать свой годовой план, в то время как сейчас они этого сделать не могут. И работают они пока в основном на взятых в аренду иностранных судах, поскольку грузинские находятся в крайне тяжелом техническом состоянии.Программа одновременно предусматривает выделение до пяти миллионов лари по кредитно-гарантийному механизму (90-процентное обеспечение) и возможность трехпроцентного софинансирования ставки рефинансирования банковского кредита. К тому же, есть возможность взятия судна в рассрочку, в случае чего к ставке рефинансирования добавится механизм пятипроцентного софинансирования.В течение первых трех лет софинансирование процентной ставки по кредиту возьмет на себя Агентство "Производи в Грузии", а государство выступит гарантом выплаты кредита. Сумма гарантии составит 90% от выданного кредита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210717/Akvakulturnye-khozyaystva-Gruzii-sokratili-proizvodstvo-ryby-252344867.html

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грузия, экономика, экономика грузии, натия турнава