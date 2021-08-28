https://sputnik-georgia.ru/20210828/kak-david-stroitel-vyigral-didgori-258709377.html

Как Давид Строитель выиграл Дидгори

Как Давид Строитель выиграл Дидгори

Ровно 900 лет отделяет нас от славной Дидгорской победы. 12-15 августа 1121 года грузинское воинство под командованием Давида Строителя нанесло жестокое... 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T16:01+0400

2021-08-28T16:01+0400

2021-08-28T16:01+0400

давид агмашенебели

история грузии - все самое интересное

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Дидгори действительно является славной вершиной нашей истории. Он стал лицом и символом былой мощи Грузии. Здесь судьба нашего народа развернулась к восхождению золотой эры. Здесь решилось дело окончательного освобождения Тбилиси. С той поры дидгорский путь стал движущей силой нового духа грузин.Исторически Дидгорско-Клдекарский узел был основным плацдармом вражеских нападений на Картли. В 1121 году Клдекари, скорее всего, был в руках Давида Строителя. Врагу осталась лишь дорога Манглиси-Орети-Дидгори, и то, что он подошел к Дидгори, совершенно неслучайно. Он хотел пройти куда-то, выше Мцхета, в Шида Картли, и перехватить войско Давида. А грузинский царь именно здесь, в Дидгори, расставил ему ловушку.Множество вопросов, связанных с этой битвой, вызывает интерес и по сей день является предметом исследований. Однако следует сказать также, что восстановить полную картину все же сложно, поскольку источников мало, и они, в определенной степени, противоречивы. Между сведениями, полученными до настоящего времени, настолько много различий, что в большинстве случаев они друг друга исключают. В частности:1. До конца не выяснен маршрут, который прошла до Дидгори объединенная коалиции сельджуков и арабов. Есть версия, что коалиционное войско сначала собралось вместе, а потом двинулось разорять Грузию. И есть мнение, что пополнение и укрепление орды происходило по пути.Что касается еще одного мнения, то, если верить ему, Дидгори не был одним конкретным сражением. Это была военная баталия, длившаяся несколько месяцев, во время которой Давид Строитель уничтожал орды сельджуков по частям, до того, как они объединялись.На джихад против Грузии откликнулись военные лагеря Мардин-Алепо, Битлис-Диабакара и Гяндзы. Именно вокруг этих трех группировок сконцентрировались орды сельджуков. Эти города, оказывается, были настолько отдалены друг от друга, что до Грузии объединение войск не удалось.Сторонники этого мнения опираются на сведения грузинского историка Давида и арабского летописца Аль-Фарики по поводу того, что одна часть арабов направилась к Грузии со стороны Двини, Кари и Арзрума, а потом, под командованием Тогрили – из Гяндзы. Основываясь на этом и других материалах, считают, что зимой 1121 года на нашу страну сначала двинулся эмир Гяндзы. Летописец Давида детально описывает, как царь собрал зимой войско, как в феврале перешел через заснеженный Лихский хребет и как в марте напал на кочевников у Хунани, близ ущелья Куры, и затем уничтожил военный лагерь мусульман у Бардави, который находился в 300-400 километрах от территорий Грузии.Ранней весной 1121 года войско сельджуков, двинувшееся из Алепо, прошло долгий путь до Карси и оттуда перешло в Триалети. Часть грузинских историков считает, что это - войско, которое появилось в Триалети неожиданно. О том, что в Триалети разбила лагерь огромная орда турок, Давиду доложили, и грузинский царь не стал ждать сбора рати, он с малочисленной свитой мгновенно подошел к Триалети и выгнал сельджуков из Грузии.Тут следует учитывать, что в то время, когда Давид Строитель уничтожал войско Гяндзиского эмирата у Триалети и Бардава, Ил-Газ готовился в поход на Грузию. Великий командующий сельджуков вместе с союзниками в начале июня покинул Диарбакир. Это войско 8 августа через Арзрум вошло в Триалети, где к нему присоединился эмир Арслан, который для похода на Грузию выбрал Двинское направление. Предположительно, только эта сила стояла у Дидгори, а остальных, видимо, Давид уже уничтожил.Определенная часть грузинских ученых полагает, что объединение сельджуков не удалось, поскольку Давид Строитель еще до Дидгорской битвы разбил единство коалиции джихада. Он точно рассчитал время, которое могло понадобиться для сбора войска и похода каждого лагеря на Грузию, и уничтожил их по отдельности. Тем самым перед решающей Дидгорской битвой оставив Ил-Газа без сильных союзников. А затем с Дидгорского хребта, где осуществил другие гениальные тактические действия, Давид разбил и армию Ил-Газа.Эти версии выглядят несколько неправдоподобно, поскольку историкам старого поколения эта великая битва представлялась иначе. Однако на сей раз воздержимся от пересказа того, что говорилось сотни раз, и заострим внимание на мало знакомых обществу деталях.2. Спорным остается участие на Дидгорском поле крестоносцев. Правда, как иностранные, так и грузинские летописцы, пишут, что в Дидгори на стороне грузин воевали и франки, но часть грузинских историков полагает, что это были не франки-крестоносцы, а просто наемные рыцари. Мнение, будто франк автоматически означает крестоносца, неправильное – франк означает западного европейца и не обязательно крестоносца.В восточных источниках этот термин встречается очень часто, и можно привести множество примеров, где под этим именем имеются в виду не крестоносцы. В странах Востока популярность термина "франк" была обусловлена тем, что там был большой спрос на наемников-западноевропейцев, которые в большом количестве прибывали в восточные страны в поисках денег и судьбы.Военные отряды таких наемников, то есть, не крестоносцев, в составе грузинской армии появились задолго до крестового похода, во время царствования Баграта IV. Это порождает совершенно логичное предположение, что грузинские цари, подобно другим монархам, часто нанимали воино–франков.Очень интересен и другой пример. В 1104 году, т.е, в период Давида, военный отряд франков-наемников, командиром которого был Ярук, служил в армии брата Ил-Газа – Сукмени. А Сукмени был неусыпным врагом крестоносцев и как раз в 1104 году нанес им поражение. Таких примеров очень много.Грузинские ученые, разделяющие это мнение, в качестве примера приводят записи бывшего крестоносца Готье, в которых последний европейцев из войска Давида называет франками, а крестоносцев – латинами. Готье сам был крестоносцем и ошибиться не мог – если бы в войске Давида были крестоносцы, он обязательно бы это отметил.По мнению этой части ученых, участвовавшие в Дидгорской битве около 200 франков были обыкновенными наемными воинами.Как явствует из совокупности всех материалов, Дидгорская битва началась 12 августа, в четверг, и закончилась в воскресенье, 15 августа.Давид, благодаря блестящему плану и мужеству, мечом и мудростью привел страну до величайшей победы. Дидгорская битва была примером победы малыми силами над многочисленной армией, настоящим шедевром военной тактики, где главнокомандующий блестяще использовал фактор неожиданности и тем самым уничтожил армию Ил-Газа, намного превосходящую численностью и силой. К тому же, армию сельджуков, которая тогда была абсолютно совершенной военной машиной, армию, редко проигрывающую сражения. Потому эта победа имела огромный резонанс в тогдашнем мире, о чем свидетельствуют восточные и западные исторические источники.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Вано Сулори

Вано Сулори

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Вано Сулори

давид агмашенебели, история грузии - все самое интересное