https://sputnik-georgia.ru/20210828/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-avgusta-2021-258694905.html

Какой сегодня церковный праздник: 28 августа 2021

Какой сегодня церковный праздник: 28 августа 2021

По церковному календарю 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - день земной кончины Божьей Матери 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T01:01+0400

2021-08-28T01:01+0400

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религия

мариамоба

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает об одном из 12 главных праздников православной церкви, который по церковному календарю отмечают 28 августа.Успение БогородицыПо церковному календарю 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - верующие в этот день отмечают победу вечной жизни над смертью.Божья Матерь, по церковному преданию, после вознесения Спасителя на небо жила в доме апостола Иоанна в Иерусалиме. Он заботился о Ней, как о родной матери.Богоматерь проводила дни и ночи в молитве - она принимала всех, кто приходил к Ней, исцеляя больных и утешая страждущих и заблудших.Божья Матерь часто молилась в Гефсиманском саду у Святого Гроба Господня. Однажды Архангел Гавриил, явившись Ей там, преподнес Богородице светящуюся райскую ветвь - символ победы над смертью и тлением.Архангел сообщил Деве Марии, что Ее земная жизнь окончится через три дня. Пресвятая Богородица, несказанно обрадовавшись этой вести, стала готовиться к своей кончине.Когда пришло время Пресвятой Богородице перейти из земной жизни в вечную, все апостолы из числа двенадцати и семидесяти, проповедовавшие Христово учение в разных концах мира, по ее молитве, собрались чудесным образом у одра Божьей Матери.Когда настал час Успения Пресвятой Богородицы, Спаситель Сам сошел к ней в окружении ангелов, чтобы забрать с собой ее душу. Пресвятая Дева без всякого телесного страдания предала в руки Своего Сына и Господа душу, и тотчас раздалось ангельское пение.Апостолы, оплакав разлуку с Богородицей, погребли тело, согласно Ее воле, в пещере в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника. Закрыв вход в пещеру большим камнем, они молились у входа три дня.Фома, опоздавший к Успению и погребению Пресвятой Богородицы, попросил открыть пещеру, чтобы поклониться Ее праху, но тела Божьей Матери не обнаружил. Так все уверились, что Господь вознес Богородицу на небо вместе с телом.В тот же день вечером Пресвятая Богородица явилась к апостолам за ужином и сказала: "Радуйтесь! Я с вами во все дни". Апостолы так обрадовались, что подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя (часть Господа), воскликнув: "Пресвятая Богородица, помогай нам!"Все христиане воздают особую честь и поклонение Богородице - самому почитаемому и священному лицу после Спасителя. Многочисленные храмы и монастыри по всему миру воздвигнуты в честь Успения Пресвятой Богородицы.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html

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религия , мариамоба, календарь религиозных праздников