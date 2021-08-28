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На Солнце третий день подряд фиксируют вспышки
На Солнце третий день подряд фиксируют вспышки
ТБИЛИСИ, 28 авг – Sputnik. На Солнце третий день подряд продолжается череда вспышек, сообщает Центр прогноза космической погоды Национального управления... 28.08.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 авг – Sputnik. На Солнце третий день подряд продолжается череда вспышек, сообщает Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Об этом пишет РИА Новости.Так, за последние сутки ученые обнаружили семь вспышек класса C. Этим утром зафиксировали более мощную вспышку класса М.Также на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН индекс активности подняли до оранжевого уровня.В четверг вечером произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C.Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.
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космос, солнце

На Солнце третий день подряд фиксируют вспышки

20:30 28.08.2021
523
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / Massive X-Class Flare Released on June 6 გეომაგნიტური ქარიშხალი მზეზე
გეომაგნიტური ქარიშხალი მზეზე - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / Massive X-Class Flare Released on June 6
ТБИЛИСИ, 28 авг – Sputnik. На Солнце третий день подряд продолжается череда вспышек, сообщает Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Об этом пишет РИА Новости.
Так, за последние сутки ученые обнаружили семь вспышек класса C. Этим утром зафиксировали более мощную вспышку класса М.
Также на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН индекс активности подняли до оранжевого уровня.
Вспышки на солнце - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2020
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Ученые выяснили, когда потухнет Солнце
1 декабря 2020, 15:16
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В четверг вечером произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C.
Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.
Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.
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