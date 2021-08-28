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Новый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото
Новый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото
На территории бывшего танкового полигона в Гонио появится фактически новый город, который станет одним из экономических центров Аджарии. Смотрите в фотоленте... 28.08.2021, Sputnik Грузия
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Поручение правительству Грузии построить новый город в Гонио отдал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что уже к концу 2021 года должна быть готова концепция развития города. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"На бывшем полигоне Гонио, площадью больше 300 гектаров, должна быть создана специальная экономическая зона со своим финансовым центром", - заявил Гарибашвили. Там разместятся различные офисы, торговые объекты, банки и казино, сказал он.
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грузия, мультимедиа, экономика, экономика грузии, фото

Новый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото

18:17 28.08.2021 (обновлено: 18:20 28.08.2021)
349
На территории бывшего танкового полигона в Гонио появится фактически новый город, который станет одним из экономических центров Аджарии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядел полигон в прошлом и что происходит тут сейчас
Поручение правительству Грузии построить новый город в Гонио отдал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что уже к концу 2021 года должна быть готова концепция развития города.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
"На бывшем полигоне Гонио, площадью больше 300 гектаров, должна быть создана специальная экономическая зона со своим финансовым центром", - заявил Гарибашвили. Там разместятся различные офисы, торговые объекты, банки и казино, сказал он.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Бывший танковый полигон Гонио находится близ Батуми, в 12 километрах. Эта арка установлена на въезде на его территорию

Бывший танковый полигон Гонио находится близ Батуми, в 12 километрах. Эта арка установлена на въезде на его территорию - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Бывший танковый полигон Гонио находится близ Батуми, в 12 километрах. Эта арка установлена на въезде на его территорию

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Сейчас тут все поросло травой. Между тем, полигон занимает территорию в более чем 300 гектаров прямо у Черного моря

Сейчас тут все поросло травой. Между тем, полигон занимает территорию в более чем 300 гектаров прямо у Черного моря - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Сейчас тут все поросло травой. Между тем, полигон занимает территорию в более чем 300 гектаров прямо у Черного моря

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Даже бывший командный центр смотрится так, как будто заброшен уже несколько десятилетий

Даже бывший командный центр смотрится так, как будто заброшен уже несколько десятилетий - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Даже бывший командный центр смотрится так, как будто заброшен уже несколько десятилетий

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

А ведь полигон был передан Грузии всего лишь в 2005 году, прошло чуть более 15 лет с тех пор

А ведь полигон был передан Грузии всего лишь в 2005 году, прошло чуть более 15 лет с тех пор - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

А ведь полигон был передан Грузии всего лишь в 2005 году, прошло чуть более 15 лет с тех пор

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В то время президент Михаил Саакашвили обещал, что на территории полигона будут построены туристические объекты

В то время президент Михаил Саакашвили обещал, что на территории полигона будут построены туристические объекты - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В то время президент Михаил Саакашвили обещал, что на территории полигона будут построены туристические объекты

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

От размещения тут боевой техники или использования территории в военных целях руководство Грузии отказалось еще в то время

От размещения тут боевой техники или использования территории в военных целях руководство Грузии отказалось еще в то время - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

От размещения тут боевой техники или использования территории в военных целях руководство Грузии отказалось еще в то время

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Но тогда до полигона у властей Грузии не дошли руки. Территория все больше приходила в запустение. Даже бункер времен Второй мировой войны полностью зарос травой

Но тогда до полигона у властей Грузии не дошли руки. Территория все больше приходила в запустение. Даже бункер времен Второй мировой войны полностью зарос травой - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Но тогда до полигона у властей Грузии не дошли руки. Территория все больше приходила в запустение. Даже бункер времен Второй мировой войны полностью зарос травой

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Правда, для коров тут сейчас раздолье. Возможно, они пасутся там, где через несколько лет появятся первые современные здания

Правда, для коров тут сейчас раздолье. Возможно, они пасутся там, где через несколько лет появятся первые современные здания - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Правда, для коров тут сейчас раздолье. Возможно, они пасутся там, где через несколько лет появятся первые современные здания

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Хотя пока еще трудно представить, как вместо этих заброшенных построек советского времени возникнут новые высотные здания и вся территория будет благоустроена

Хотя пока еще трудно представить, как вместо этих заброшенных построек советского времени возникнут новые высотные здания и вся территория будет благоустроена - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Хотя пока еще трудно представить, как вместо этих заброшенных построек советского времени возникнут новые высотные здания и вся территория будет благоустроена

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

А вот как выглядел въезд на территорию танкового полигона еще в самом начале XXI века, когда тут еще находились российские войска

А вот как выглядел въезд на территорию танкового полигона еще в самом начале XXI века, когда тут еще находились российские войска - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

А вот как выглядел въезд на территорию танкового полигона еще в самом начале XXI века, когда тут еще находились российские войска

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На полигоне на побережье Черного моря проводились крупные учения. Прямо с моря велась высадка десанта

На полигоне на побережье Черного моря проводились крупные учения. Прямо с моря велась высадка десанта - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На полигоне на побережье Черного моря проводились крупные учения. Прямо с моря велась высадка десанта

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Площади в 300 гектаров хватало, чтобы проводить боевые стрельбы с участием танков и артиллерии

Площади в 300 гектаров хватало, чтобы проводить боевые стрельбы с участием танков и артиллерии - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Площади в 300 гектаров хватало, чтобы проводить боевые стрельбы с участием танков и артиллерии

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Впрочем, коровы на полигоне в Гонио паслись еще в то время

Впрочем, коровы на полигоне в Гонио паслись еще в то время - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Впрочем, коровы на полигоне в Гонио паслись еще в то время

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

И рыбаки тут собирались, несмотря на проходящие учения и вроде бы закрытую территорию. Жилые дома располагались неподалеку, местные жители знали тут все лазейки. Да еще и древняя крепость Гонио была буквально через дорогу

И рыбаки тут собирались, несмотря на проходящие учения и вроде бы закрытую территорию. Жилые дома располагались неподалеку, местные жители знали тут все лазейки. Да еще и древняя крепость Гонио была буквально через дорогу - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

И рыбаки тут собирались, несмотря на проходящие учения и вроде бы закрытую территорию. Жилые дома располагались неподалеку, местные жители знали тут все лазейки. Да еще и древняя крепость Гонио была буквально через дорогу

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В 2005 году вся военная техника с танкового полигона была выведена и российская сторона передала его Грузии

В 2005 году вся военная техника с танкового полигона была выведена и российская сторона передала его Грузии - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В 2005 году вся военная техника с танкового полигона была выведена и российская сторона передала его Грузии

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