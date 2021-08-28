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Новый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото

Новый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото

На территории бывшего танкового полигона в Гонио появится фактически новый город, который станет одним из экономических центров Аджарии. Смотрите в фотоленте... 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T18:17+0400

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Поручение правительству Грузии построить новый город в Гонио отдал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что уже к концу 2021 года должна быть готова концепция развития города. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"На бывшем полигоне Гонио, площадью больше 300 гектаров, должна быть создана специальная экономическая зона со своим финансовым центром", - заявил Гарибашвили. Там разместятся различные офисы, торговые объекты, банки и казино, сказал он.

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