Новый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото
Бывший танковый полигон Гонио находится близ Батуми, в 12 километрах. Эта арка установлена на въезде на его территорию
Бывший танковый полигон Гонио находится близ Батуми, в 12 километрах. Эта арка установлена на въезде на его территорию
Сейчас тут все поросло травой. Между тем, полигон занимает территорию в более чем 300 гектаров прямо у Черного моря
Сейчас тут все поросло травой. Между тем, полигон занимает территорию в более чем 300 гектаров прямо у Черного моря
Даже бывший командный центр смотрится так, как будто заброшен уже несколько десятилетий
Даже бывший командный центр смотрится так, как будто заброшен уже несколько десятилетий
А ведь полигон был передан Грузии всего лишь в 2005 году, прошло чуть более 15 лет с тех пор
А ведь полигон был передан Грузии всего лишь в 2005 году, прошло чуть более 15 лет с тех пор
В то время президент Михаил Саакашвили обещал, что на территории полигона будут построены туристические объекты
В то время президент Михаил Саакашвили обещал, что на территории полигона будут построены туристические объекты
От размещения тут боевой техники или использования территории в военных целях руководство Грузии отказалось еще в то время
От размещения тут боевой техники или использования территории в военных целях руководство Грузии отказалось еще в то время
Но тогда до полигона у властей Грузии не дошли руки. Территория все больше приходила в запустение. Даже бункер времен Второй мировой войны полностью зарос травой
Но тогда до полигона у властей Грузии не дошли руки. Территория все больше приходила в запустение. Даже бункер времен Второй мировой войны полностью зарос травой
Правда, для коров тут сейчас раздолье. Возможно, они пасутся там, где через несколько лет появятся первые современные здания
Правда, для коров тут сейчас раздолье. Возможно, они пасутся там, где через несколько лет появятся первые современные здания
Хотя пока еще трудно представить, как вместо этих заброшенных построек советского времени возникнут новые высотные здания и вся территория будет благоустроена
Хотя пока еще трудно представить, как вместо этих заброшенных построек советского времени возникнут новые высотные здания и вся территория будет благоустроена
А вот как выглядел въезд на территорию танкового полигона еще в самом начале XXI века, когда тут еще находились российские войска
А вот как выглядел въезд на территорию танкового полигона еще в самом начале XXI века, когда тут еще находились российские войска
На полигоне на побережье Черного моря проводились крупные учения. Прямо с моря велась высадка десанта
На полигоне на побережье Черного моря проводились крупные учения. Прямо с моря велась высадка десанта
Площади в 300 гектаров хватало, чтобы проводить боевые стрельбы с участием танков и артиллерии
Площади в 300 гектаров хватало, чтобы проводить боевые стрельбы с участием танков и артиллерии
Впрочем, коровы на полигоне в Гонио паслись еще в то время
Впрочем, коровы на полигоне в Гонио паслись еще в то время
И рыбаки тут собирались, несмотря на проходящие учения и вроде бы закрытую территорию. Жилые дома располагались неподалеку, местные жители знали тут все лазейки. Да еще и древняя крепость Гонио была буквально через дорогу
И рыбаки тут собирались, несмотря на проходящие учения и вроде бы закрытую территорию. Жилые дома располагались неподалеку, местные жители знали тут все лазейки. Да еще и древняя крепость Гонио была буквально через дорогу
В 2005 году вся военная техника с танкового полигона была выведена и российская сторона передала его Грузии
В 2005 году вся военная техника с танкового полигона была выведена и российская сторона передала его Грузии