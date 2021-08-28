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Питьевую воду из Грузии отправили в Кабул для афганцев, ожидающих эвакуации
Питьевую воду из Грузии отправили в Кабул для афганцев, ожидающих эвакуации
Правительство Грузии отправило в качестве гуманитарной помощи в Афганистан питьевую воду. Ее получат те, кто ожидает эвакуации в аэропорту Кабула. Смотрите в... 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T12:56+0400
2021-08-28T12:56+0400
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Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Талибы* заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа. Тбилисский международный аэропорт в данный момент используется как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации из Афганистана. По последним данным, чартерными рейсами через Грузию уже переправились две тысячи человек. Также как перевалочный пункт используется и военная база сил обороны Грузии, где уже разбиты пункты медицинской помощи для эвакуации из Кабула военного госпиталя. В первой декаде августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. *Талибан - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация
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грузия, мультимедиа, гуманитарная помощь, афганистан, что происходит в мире, видео

Питьевую воду из Грузии отправили в Кабул для афганцев, ожидающих эвакуации

12:56 28.08.2021
53
© Ministry of Defence of Georgia
Правительство Грузии отправило в качестве гуманитарной помощи в Афганистан питьевую воду. Ее получат те, кто ожидает эвакуации в аэропорту Кабула. Смотрите в видео, как отправляли груз военным самолетом
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Талибы* заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа. Тбилисский международный аэропорт в данный момент используется как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации из Афганистана.
По последним данным, чартерными рейсами через Грузию уже переправились две тысячи человек. Также как перевалочный пункт используется и военная база сил обороны Грузии, где уже разбиты пункты медицинской помощи для эвакуации из Кабула военного госпиталя.
В первой декаде августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Талибан - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация
001000
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