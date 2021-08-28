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Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури – задержан один человек
Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури – задержан один человек
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури (Гурия) – задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии. 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T17:01+0400
2021-08-28T17:01+0400
грузия
полиция
происшествия в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури (Гурия) – задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии.Сотрудники Чохатаурского районного отделения Гурийского отделения полиции Министерства внутренних дел совместно с полицией Самегрело-Земо Сванети задержали Б.Г. 1999 года рождения по обвинению в грабеже с угрозами.Следствие установило, что 25 августа этого года обвиняемый ограбил заправочную станцию ​​на улице Мераба Костава в Даба Чохатаури, украл деньги у оператора, угрожая оружием, и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали Б.Г. в собственном доме.В ходе обыска в доме задержанного полиция изъяла в качестве вещественных доказательств часть денег, полученных в результате ограбления, и орудие преступления – пневматический пистолет.Максимальное наказание за преступление составляет от 5 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, полиция, происшествия в грузии

Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури – задержан один человек

17:01 28.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури (Гурия) – задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
Сотрудники Чохатаурского районного отделения Гурийского отделения полиции Министерства внутренних дел совместно с полицией Самегрело-Земо Сванети задержали Б.Г. 1999 года рождения по обвинению в грабеже с угрозами.
Следствие установило, что 25 августа этого года обвиняемый ограбил заправочную станцию ​​на улице Мераба Костава в Даба Чохатаури, украл деньги у оператора, угрожая оружием, и скрылся с места происшествия.
Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью - Sputnik Грузия, 1920, 07.08.2021
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В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали Б.Г. в собственном доме.
В ходе обыска в доме задержанного полиция изъяла в качестве вещественных доказательств часть денег, полученных в результате ограбления, и орудие преступления – пневматический пистолет.
Максимальное наказание за преступление составляет от 5 до 7 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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