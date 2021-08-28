https://sputnik-georgia.ru/20210828/politsiya-raskryla-fakt-ogrableniya-v-chokhatauri--zaderzhan-odin-chelovek-258837725.html

Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури – задержан один человек

Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури – задержан один человек

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури (Гурия) – задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии. 28.08.2021, Sputnik Грузия

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2021-08-28T17:01+0400

2021-08-28T17:01+0400

грузия

полиция

происшествия в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури (Гурия) – задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии.Сотрудники Чохатаурского районного отделения Гурийского отделения полиции Министерства внутренних дел совместно с полицией Самегрело-Земо Сванети задержали Б.Г. 1999 года рождения по обвинению в грабеже с угрозами.Следствие установило, что 25 августа этого года обвиняемый ограбил заправочную станцию ​​на улице Мераба Костава в Даба Чохатаури, украл деньги у оператора, угрожая оружием, и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали Б.Г. в собственном доме.В ходе обыска в доме задержанного полиция изъяла в качестве вещественных доказательств часть денег, полученных в результате ограбления, и орудие преступления – пневматический пистолет.Максимальное наказание за преступление составляет от 5 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210807/Politsiya-raskryla-zagadochnoe-ubiystvo-v-Borzhomi-252528188.html

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