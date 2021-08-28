https://sputnik-georgia.ru/20210828/prezident-gruzii-v-chest-prazdnika-pomilovala-troikh-zaklyuchennykh-258760077.html

Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных

Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных

Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T12:31+0400

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общество

грузия

помилование

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 3 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, говорится в сообщении на сайте президента.Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа.Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В Грузии это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях страны. Этот день в Грузии является нерабочим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество , грузия, помилование, саломе зурабишвили