https://sputnik-georgia.ru/20210828/prezident-gruzii-v-chest-prazdnika-pomilovala-troikh-zaklyuchennykh-258760077.html
Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T12:31+0400
2021-08-28T12:31+0400
2021-08-28T12:31+0400
общество
грузия
помилование
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/09/251421201_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_82c847cd15af35a3edd6ed3ee16ed047.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 3 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, говорится в сообщении на сайте президента.Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа.Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В Грузии это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях страны. Этот день в Грузии является нерабочим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/09/251421201_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_1308f62707fa50fefafeea066ac00fcc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество , грузия, помилование, саломе зурабишвили
Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 3 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, говорится в сообщении
на сайте президента.
Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа.
Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В Грузии это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях страны. Этот день в Грузии является нерабочим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале