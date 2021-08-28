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Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T12:31+0400
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общество
грузия
помилование
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 3 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, говорится в сообщении на сайте президента.Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа.Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В Грузии это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях страны. Этот день в Грузии является нерабочим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество , грузия, помилование, саломе зурабишвили

Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных

12:31 28.08.2021
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© photo: Parliament of Georgia / FBВыступление Саломе Зурабишвили в парламенте
Выступление Саломе Зурабишвили в парламенте - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© photo: Parliament of Georgia / FB
Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 3 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, говорится в сообщении на сайте президента.
Осужденные покинут колонию сегодня, 28 августа.
Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В Грузии это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях страны. Этот день в Грузии является нерабочим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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