https://sputnik-georgia.ru/20210829/detenyshi-vydry-rodilis-v-peterburgskom-okeanariume---video-258889044.html

Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео

Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео

Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме 29.08.2021, Sputnik Грузия

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видео

животные

видео с животными

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Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме. Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума. 2021-08-29T14:18+0400 true PT0M55S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

животные, видео с животными, видео