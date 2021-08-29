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Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео
Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T14:18+0400
2021-08-29T14:18+0400
2021-08-29T14:19+0400
видео
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видео с животными
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Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.
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Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме. Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.
2021-08-29T14:18+0400
true
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Sputnik Грузия
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животные, видео с животными, видео
Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео
14:18 29.08.2021 (обновлено: 14:19 29.08.2021)
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме
Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами.
Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.