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Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео
Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T14:18+0400
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Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме. Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.
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животные, видео с животными, видео

Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео

14:18 29.08.2021 (обновлено: 14:19 29.08.2021)
186
© video: Ruptly
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме
Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами.
Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.
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