https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruzinskiy-boets-bez-pravil-pobedil-v-glavnom-poedinke-turnira-ufc-258891490.html
Грузинский боец без правил победил в главном поединке турнира UFC
Грузинский боец без правил победил в главном поединке турнира UFC
После победы над бразильцем грузинский спортсмен, занимавший 10 место в рейтинге, поднимется на несколько позиций 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T14:33+0400
2021-08-29T14:33+0400
2021-08-29T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Грузинский боец без правил Гига Чикаидзе в главном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе победил бразильца Эдсона Барбозу техническим нокаутом в третьем раунде.Для 33-летнего Чикаидзе эта победа стала седьмой подряд в UFC и третьей, одержанной нокаутом.Благодаря успеху грузинский боец покорил несколько важных отметок. В частности, Чикаидзе сделал то, что не удалось в 2017 году Хабибу Нурмагомедову, который не сумел одержать досрочную победу над опытным Барбозой. Также Чикаидзе догнал по количеству побед подряд действующего чемпиона UFC в полулегком весе – Александера Волкановски.Также стоит отметить, что Чикаидзе сравнялся по количеству побед подряд с легендарным Конором Макрегором.После победы над Барбозой экс-претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бернс назвал грузина "монстром".До поединка с Барбозой Чикаидзе занимал 10 место в рейтинге в своей весовой категории. С уверенностью можно утверждать, что после победы над бразильцем грузинский спортсмен поднимется на несколько позиций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210502/Gruzinskiy-boets-oderzhal-shestuyu-pobedu-podryad-na-turnirakh-pod-egidoy-UFC-251630320.html
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Грузинский боец без правил победил в главном поединке турнира UFC
14:33 29.08.2021 (обновлено: 14:48 29.08.2021)
После победы над бразильцем грузинский спортсмен, занимавший 10 место в рейтинге, поднимется на несколько позиций
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Грузинский боец без правил Гига Чикаидзе в главном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе победил бразильца Эдсона Барбозу техническим нокаутом в третьем раунде.
Для 33-летнего Чикаидзе эта победа стала седьмой подряд в UFC и третьей, одержанной нокаутом.
Благодаря успеху грузинский боец покорил несколько важных отметок. В частности, Чикаидзе сделал то, что не удалось в 2017 году Хабибу Нурмагомедову, который не сумел одержать досрочную победу над опытным Барбозой. Также Чикаидзе догнал по количеству побед подряд действующего чемпиона UFC в полулегком весе – Александера Волкановски.
Также стоит отметить, что Чикаидзе сравнялся по количеству побед подряд с легендарным Конором Макрегором.
После победы над Барбозой экс-претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бернс назвал грузина "монстром".
До поединка с Барбозой Чикаидзе занимал 10 место в рейтинге в своей весовой категории. С уверенностью можно утверждать, что после победы над бразильцем грузинский спортсмен поднимется на несколько позиций.
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