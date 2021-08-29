https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruzinskiy-tennisist-uznal-imya-svoego-pervogo-sopernika-na-us-open-258879384.html
Грузинский теннисист узнал имя своего первого соперника на US Open
Грузинский теннисист узнал имя своего первого соперника на US Open
Общий призовой фонд нынешнего US Open составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T09:36+0400
2021-08-29T09:36+0400
2021-08-29T09:36+0400
спорт
грузия
николоз басилашвили
теннис
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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) в первом круге стартующего 30 августа турнира из серии "Большой шлем" US Open сыграет с представителем США Себастьяном Кордой (45).Предстоящий матч станет первым в истории очного противостояния соперников. Встреча состоится 30 августа и начнется в 19:00 по тбилисскому времени.Оба теннисиста пропустили турнир "Уинстон-Салем", чтобы лучше подготовиться к US Open.На прошлом US Open Басилашвили проиграл в первом же круге, уступив австралийцу Джону Миллману в трех сетах – 1:6, 4:6, 4:6.Лучшим достижением Басилашвили на кортах "Флашинг-Медоус" является выход в четвертый круг в 2018 году. Тогда он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в четырех сетах – 3:6, 3:6, 7:6, 4:6.Общий призовой фонд нынешнего US Open составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210629/Sensatsii-ne-proizoshlo--Basilashvili-ustupil-Marreyu-na-Uimbldone-252158570.html
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грузия, николоз басилашвили, теннис
Грузинский теннисист узнал имя своего первого соперника на US Open
Общий призовой фонд нынешнего US Open составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) в первом круге стартующего 30 августа турнира из серии "Большой шлем" US Open сыграет с представителем США Себастьяном Кордой (45).
Предстоящий матч станет первым в истории очного противостояния соперников. Встреча состоится 30 августа и начнется в 19:00 по тбилисскому времени.
Оба теннисиста пропустили турнир "Уинстон-Салем", чтобы лучше подготовиться к US Open.
На прошлом US Open Басилашвили проиграл в первом же круге, уступив австралийцу Джону Миллману в трех сетах – 1:6, 4:6, 4:6.
Лучшим достижением Басилашвили на кортах "Флашинг-Медоус" является выход в четвертый круг в 2018 году. Тогда он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в четырех сетах – 3:6, 3:6, 7:6, 4:6.
Общий призовой фонд нынешнего US Open составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.