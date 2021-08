https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruzinskiy-tennisist-uznal-imya-svoego-pervogo-sopernika-na-us-open-258879384.html

Грузинский теннисист узнал имя своего первого соперника на US Open

Грузинский теннисист узнал имя своего первого соперника на US Open

Общий призовой фонд нынешнего US Open составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T09:36+0400

2021-08-29T09:36+0400

2021-08-29T09:36+0400

спорт

грузия

николоз басилашвили

теннис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252422529_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_73cdb1cb45604988e03eaf111b7b2e92.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) в первом круге стартующего 30 августа турнира из серии "Большой шлем" US Open сыграет с представителем США Себастьяном Кордой (45).Предстоящий матч станет первым в истории очного противостояния соперников. Встреча состоится 30 августа и начнется в 19:00 по тбилисскому времени.Оба теннисиста пропустили турнир "Уинстон-Салем", чтобы лучше подготовиться к US Open.На прошлом US Open Басилашвили проиграл в первом же круге, уступив австралийцу Джону Миллману в трех сетах – 1:6, 4:6, 4:6.Лучшим достижением Басилашвили на кортах "Флашинг-Медоус" является выход в четвертый круг в 2018 году. Тогда он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в четырех сетах – 3:6, 3:6, 7:6, 4:6.Общий призовой фонд нынешнего US Open составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210629/Sensatsii-ne-proizoshlo--Basilashvili-ustupil-Marreyu-na-Uimbldone-252158570.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, николоз басилашвили, теннис