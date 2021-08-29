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Кого принимает и кому отказывает Грузия в убежище
Кого принимает и кому отказывает Грузия в убежище
В период с января по июнь гуманитарный статус в Грузии получили 16 человек, а статус беженца – всего двое 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T11:33+0400
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общество
грузия
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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. МВД Грузии представило на своем сайте данные о миграции в Грузию за шесть месяцев 2021 года, согласно которому убежища в стране в период с января по июнь потребовали 332 иностранца.Согласно данным МВД Грузии, большинство соискателей – это лица от 18 до 40 лет. Всего убежища попросили 197 иностранцев в этом возрасте. Из них мужчин 161, а женщин – 36. Что касается несовершеннолетних, то всего за убежищем в Грузии обратились 48 человек.Однако не все соискатели получают согласие от властей Грузии. За указанный период отказ получили 195 иностранцев.В период с января по июнь гуманитарный статус в Грузии получили 16 человек, а статус беженца – всего двое.Также в первом квартале 2021 года из Грузии было выдворено 16 иностранцев, из которых трое - граждане Турции, двое граждан Марокко, двое граждан Египта, а также граждане Азербайджана, Беларуси, Ирана, Индии, Израиля, Иордании, Кот-д'Ивуара, Пакистана и Украины.
https://sputnik-georgia.ru/20210811/Chislo-posetivshikh-Gruziyu-v-iyule-inostrantsev-vyroslo-v-pyat-raz-252548025.html
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общество , грузия

Кого принимает и кому отказывает Грузия в убежище

11:33 29.08.2021
517
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - туристы в масках в старом городе
Эпидемия коронавируса - туристы в масках в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В период с января по июнь гуманитарный статус в Грузии получили 16 человек, а статус беженца – всего двое
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. МВД Грузии представило на своем сайте данные о миграции в Грузию за шесть месяцев 2021 года, согласно которому убежища в стране в период с января по июнь потребовали 332 иностранца.
Согласно данным МВД Грузии, большинство соискателей – это лица от 18 до 40 лет. Всего убежища попросили 197 иностранцев в этом возрасте. Из них мужчин 161, а женщин – 36. Что касается несовершеннолетних, то всего за убежищем в Грузии обратились 48 человек.
Отдыхающие жители Грузии и туристы на батумском приморском бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2021
Число посетивших Грузию в июле иностранцев выросло в пять раз
11 августа, 09:01
3784
Однако не все соискатели получают согласие от властей Грузии. За указанный период отказ получили 195 иностранцев.
В период с января по июнь гуманитарный статус в Грузии получили 16 человек, а статус беженца – всего двое.
Также в первом квартале 2021 года из Грузии было выдворено 16 иностранцев, из которых трое - граждане Турции, двое граждан Марокко, двое граждан Египта, а также граждане Азербайджана, Беларуси, Ирана, Индии, Израиля, Иордании, Кот-д'Ивуара, Пакистана и Украины.
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