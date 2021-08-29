https://sputnik-georgia.ru/20210829/kogo-prinimaet-i-komu-otkazyvaet-gruziya-v-ubezhische-258880424.html

Кого принимает и кому отказывает Грузия в убежище

Кого принимает и кому отказывает Грузия в убежище

В период с января по июнь гуманитарный статус в Грузии получили 16 человек, а статус беженца – всего двое 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T11:33+0400

2021-08-29T11:33+0400

2021-08-29T11:33+0400

общество

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1e/251619446_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4d14d365e61a973fb1b5afe8bb041a9b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. МВД Грузии представило на своем сайте данные о миграции в Грузию за шесть месяцев 2021 года, согласно которому убежища в стране в период с января по июнь потребовали 332 иностранца.Согласно данным МВД Грузии, большинство соискателей – это лица от 18 до 40 лет. Всего убежища попросили 197 иностранцев в этом возрасте. Из них мужчин 161, а женщин – 36. Что касается несовершеннолетних, то всего за убежищем в Грузии обратились 48 человек.Однако не все соискатели получают согласие от властей Грузии. За указанный период отказ получили 195 иностранцев.В период с января по июнь гуманитарный статус в Грузии получили 16 человек, а статус беженца – всего двое.Также в первом квартале 2021 года из Грузии было выдворено 16 иностранцев, из которых трое - граждане Турции, двое граждан Марокко, двое граждан Египта, а также граждане Азербайджана, Беларуси, Ирана, Индии, Израиля, Иордании, Кот-д'Ивуара, Пакистана и Украины.

https://sputnik-georgia.ru/20210811/Chislo-posetivshikh-Gruziyu-v-iyule-inostrantsev-vyroslo-v-pyat-raz-252548025.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество , грузия