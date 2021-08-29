https://sputnik-georgia.ru/20210829/pokhudevshaya-adel-pouzhinala-s-vozlyublennym-i-popala-v-obektivy-paparatstsi-258884565.html

Похудевшая Адель поужинала с возлюбленным и попала в объективы папарацци

Похудевшая Адель поужинала с возлюбленным и попала в объективы папарацци

Звезда устала держать свой роман в тайне: певица познакомила нового бойфренда с друзьями и повеселилась в ресторане 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T13:01+0400

2021-08-29T13:01+0400

2021-08-29T13:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

адель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1c/258884768_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6d59dc763ca6fd12f1902fb458a9b2aa.jpg

Певица Адель сходила на ужин с новым парнем Ричем Полом и друзьями: у ресторана веселую компанию подловили папарацци.В июле подтвердились слухи о романе Адель и спортивного агента Рича Пола. До этого пара заявляла, что просто веселится вместе, но уже через пару дней их заметили на финале NBA, где они не скрывали своих нежных чувств. До этого Адель не говорила о своей личной жизни и не показывала парней после развода, но теперь решила открыться публике.Звезда отправилась на ужин со своими друзьями и новым возлюбленным: веселая компания отдохнула на дне рождения миллиардера Роберта Крафта, где побывали и другие звезды.Адель не скрывала своих чувств - радостно смеялась и постоянно была рядом с новым бойфрендом.Напомним, что в 2021 году Адель окончательно развелась с отцом своего ребенка - Саймоном Коннеки. Этот процесс занял целых два года.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

адель