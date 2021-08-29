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Похудевшая Адель поужинала с возлюбленным и попала в объективы папарацци
© AP Photo / Jordan StraussПевица Адель
© AP Photo / Jordan Strauss
Звезда устала держать свой роман в тайне: певица познакомила нового бойфренда с друзьями и повеселилась в ресторане
Певица Адель сходила на ужин с новым парнем Ричем Полом и друзьями: у ресторана веселую компанию подловили папарацци.
В июле подтвердились слухи о романе Адель и спортивного агента Рича Пола. До этого пара заявляла, что просто веселится вместе, но уже через пару дней их заметили на финале NBA, где они не скрывали своих нежных чувств. До этого Адель не говорила о своей личной жизни и не показывала парней после развода, но теперь решила открыться публике.
Adele appears to be smitten with her new boyfriend, Rich Paul, as she wined and dined the night away on a romantic date in West Hollywood. pic.twitter.com/wmAB01ImXk— Lilian Chan (@bestgug) August 26, 2021
Звезда отправилась на ужин со своими друзьями и новым возлюбленным: веселая компания отдохнула на дне рождения миллиардера Роберта Крафта, где побывали и другие звезды.
Адель не скрывала своих чувств - радостно смеялась и постоянно была рядом с новым бойфрендом.
Напомним, что в 2021 году Адель окончательно развелась с отцом своего ребенка - Саймоном Коннеки. Этот процесс занял целых два года.
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