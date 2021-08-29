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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/pokhudevshaya-adel-pouzhinala-s-vozlyublennym-i-popala-v-obektivy-paparatstsi-258884565.html
Похудевшая Адель поужинала с возлюбленным и попала в объективы папарацци
Похудевшая Адель поужинала с возлюбленным и попала в объективы папарацци
Звезда устала держать свой роман в тайне: певица познакомила нового бойфренда с друзьями и повеселилась в ресторане 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T13:01+0400
2021-08-29T13:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
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Певица Адель сходила на ужин с новым парнем Ричем Полом и друзьями: у ресторана веселую компанию подловили папарацци.В июле подтвердились слухи о романе Адель и спортивного агента Рича Пола. До этого пара заявляла, что просто веселится вместе, но уже через пару дней их заметили на финале NBA, где они не скрывали своих нежных чувств. До этого Адель не говорила о своей личной жизни и не показывала парней после развода, но теперь решила открыться публике.Звезда отправилась на ужин со своими друзьями и новым возлюбленным: веселая компания отдохнула на дне рождения миллиардера Роберта Крафта, где побывали и другие звезды.Адель не скрывала своих чувств - радостно смеялась и постоянно была рядом с новым бойфрендом.Напомним, что в 2021 году Адель окончательно развелась с отцом своего ребенка - Саймоном Коннеки. Этот процесс занял целых два года.Читайте также:
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Похудевшая Адель поужинала с возлюбленным и попала в объективы папарацци

13:01 29.08.2021
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© AP Photo / Jordan StraussПевица Адель
Певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
Звезда устала держать свой роман в тайне: певица познакомила нового бойфренда с друзьями и повеселилась в ресторане
Певица Адель сходила на ужин с новым парнем Ричем Полом и друзьями: у ресторана веселую компанию подловили папарацци.
В июле подтвердились слухи о романе Адель и спортивного агента Рича Пола. До этого пара заявляла, что просто веселится вместе, но уже через пару дней их заметили на финале NBA, где они не скрывали своих нежных чувств. До этого Адель не говорила о своей личной жизни и не показывала парней после развода, но теперь решила открыться публике.
Звезда отправилась на ужин со своими друзьями и новым возлюбленным: веселая компания отдохнула на дне рождения миллиардера Роберта Крафта, где побывали и другие звезды.
Адель не скрывала своих чувств - радостно смеялась и постоянно была рядом с новым бойфрендом.
Напомним, что в 2021 году Адель окончательно развелась с отцом своего ребенка - Саймоном Коннеки. Этот процесс занял целых два года.
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