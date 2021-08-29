https://sputnik-georgia.ru/20210829/proekt-obnovleniya-rynka-eliava-gotov-dogovorennosti-dostignuty-258898077.html

Проект обновления рынка Элиава готов: договоренности достигнуты

Проект обновления рынка Элиава готов: договоренности достигнуты

Для решения проблемы рынка власти вели переговоры со всеми собственниками территории, и был разработан совместный проект 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T20:28+0400

2021-08-29T20:28+0400

2021-08-29T20:28+0400

грузия

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

рынок элиава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23651/31/236513197_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_27f9f7338cd2b9ff69be4d901b332e15.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Мэрии Тбилиси удалось достичь договоренности с владельцами рынка Элиава и подготовить проект обновления рынка, заявил мэр города Каха Каладзе.Разговоры об обновлении самого крупного строительного рынка в Тбилиси велись уже два года, однако мэрии все не удавалось договорится с владельцами по вопросу переноса рынка с центральной части города."Для решения проблемы рынка власти вели переговоры со всеми собственниками территории, и был разработан совместный проект. Это будет один из крупных проектов, который на основании плана власти осуществит частный сектор – владельцы территории", - сказал Каладзе журналистам.При этом мэр Тбилиси отметил, что в проекте будут учтены интересы как владельцев рынка, так и работающих там людей.Рынок Элиава, который занимает территорию в 15,5 гектара и расположен в центральной части города, не раз становился объектом критики населения и тбилисского правительства из-за того, в каком виде он функционирует. На территории антисанитария, многие стройматериалы продаются в открытом виде и загрязняют окружающую среду. Отдельная проблема то, что он расположен в центре Тбилиси и непосредственной близости от жилых корпусов.Рынок Элиава появился в Тбилиси в 1995 году. Сегодня он представляет собой ряды торговых прилавков и магазинчиков с самым разным товаром для строительных и ремонтных работ.По последним известным данным , на рынке работали около 15 тысяч человек, а собственниками торговых точек являются около 150 юридических и физических лиц.Торговые объекты рынка Элиава вносят в госбюджет в виде налогов порядка 150 миллионов лари (56 миллионов долларов). Это около 1,5% общих налоговых поступлений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200802/Prodavtsov-na-stolichnom-rynke-Eliava-proveryat-na-koronavirus-249122505.html

https://sputnik-georgia.ru/20200520/Torgovtsy-rynka-Eliava-ne-lishatsya-ni-raboty-ni-territorii---Bitadze-248535609.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси, рынок элиава