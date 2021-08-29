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Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
На этой неделе погода на черноморском курорте Грузии оставляет желать лучшего – ожидаются осадки, погода будет умеренно жаркой 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T19:01+0400
2021-08-29T19:01+0400
грузия
батуми
точный прогноз погоды в батуми
погода в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. В понедельник, 30 августа, в Батуми преимущественно ясная погода, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 3-5 м/с.Во вторник, 31 августа, в Батуми ожидается преимущественно облачная погода и кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов, ночью– 24 градуса. Скорость ветра 3-5 м/с.В среду, 1 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют частично облачную погоду, ближе к ночи ожидается слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 2-4 м/с.В четверг, 2 сентября, в Батуми облачно. Ожидаются дожди с грозами. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 23 градуса, а днем – 24 градусов тепла. Скорость ветра до 3-5 м/с.В пятницу, 3 сентября, в Батуми ожидается частично облачная погода и кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов. Днем – до 23 градусов тепла. Скорость ветра 5-7 м/с.В субботу, 4 сентября, в Батуми ожидается переменная облачность, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем температура поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 2-5 м/с.В воскресенье, 5 сентября, в Батуми будет все еще облачно, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 18 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 3-5 м/с.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, батуми, точный прогноз погоды в батуми, погода в грузии

Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

19:01 29.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПрохожие на одной из улиц в Батуми летом
Прохожие на одной из улиц в Батуми летом - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На этой неделе погода на черноморском курорте Грузии оставляет желать лучшего – ожидаются осадки, погода будет умеренно жаркой
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. В понедельник, 30 августа, в Батуми преимущественно ясная погода, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 3-5 м/с.
Во вторник, 31 августа, в Батуми ожидается преимущественно облачная погода и кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов, ночью– 24 градуса. Скорость ветра 3-5 м/с.
В среду, 1 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют частично облачную погоду, ближе к ночи ожидается слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 2-4 м/с.
В четверг, 2 сентября, в Батуми облачно. Ожидаются дожди с грозами. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 23 градуса, а днем – 24 градусов тепла. Скорость ветра до 3-5 м/с.
В пятницу, 3 сентября, в Батуми ожидается частично облачная погода и кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов. Днем – до 23 градусов тепла. Скорость ветра 5-7 м/с.
В субботу, 4 сентября, в Батуми ожидается переменная облачность, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем температура поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 2-5 м/с.
В воскресенье, 5 сентября, в Батуми будет все еще облачно, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 18 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 3-5 м/с.
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