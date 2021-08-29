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Тюрьма в Вильнюсе превратилась в культурный центр - видео
Тюрьма в Вильнюсе превратилась в культурный центр - видео
Спустя два года после официального закрытия Лукишкская тюрьма времен Российской империи в Вильнюсе стала центром притяжения туристов со всего мира. Смотрите в... 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T11:12+0400
2021-08-29T11:12+0400
2021-08-29T11:14+0400
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Комплекс зданий Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюса был построен в далеком 1905 году. Тогда это была одна из крупнейших и самых современных тюрем в тогдашней Российской империи. Длительное время здание использовалось для заключения преступников под стражу, после этого, в 2019 году, тюрьма была закрыта.Сейчас тюремный комплекс преобразован в центр культурных мероприятий и художественных мастерских. Теперь здесь проводят экскурсии, на которых рассказывают о буднях тюрьмы, а также предлагают леденящие кровь ночные экскурсии с необычным освещением.
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туризм, вильнюс, тюрьма, турист, видео
Тюрьма в Вильнюсе превратилась в культурный центр - видео
11:12 29.08.2021 (обновлено: 11:14 29.08.2021)
Спустя два года после официального закрытия Лукишкская тюрьма времен Российской империи в Вильнюсе стала центром притяжения туристов со всего мира. Смотрите в видео, как выглядит туристическая достопримечательность
Комплекс зданий Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюса был построен в далеком 1905 году. Тогда это была одна из крупнейших и самых современных тюрем в тогдашней Российской империи.
Длительное время здание использовалось для заключения преступников под стражу, после этого, в 2019 году, тюрьма была закрыта.
Сейчас тюремный комплекс преобразован в центр культурных мероприятий и художественных мастерских. Теперь здесь проводят экскурсии, на которых рассказывают о буднях тюрьмы, а также предлагают леденящие кровь ночные экскурсии с необычным освещением.