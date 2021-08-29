Жизнь афганских женщин после прихода талибов к власти

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Страны мира бьют тревогу в защиту прав афганских женщин. Ведь после прихода талибов ситуация в стране стала еще более напряженной. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки женщин, которых увозят из Афганистана подальше от угрозы для их жизни и жизни их малышей