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Жизнь афганских женщин после прихода талибов к власти
Жизнь афганских женщин после прихода талибов к власти
Страны мира бьют тревогу в защиту прав афганских женщин. Ведь после прихода талибов ситуация в стране стала еще более напряженной. Смотрите в фотоленте Sputnik... 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T18:54+0400
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Жизнь афганских женщин после прихода талибов к власти 18:54 29.08.2021 (обновлено: 19:05 29.08.2021)
Страны мира бьют тревогу в защиту прав афганских женщин. Ведь после прихода талибов ситуация в стране стала еще более напряженной. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки женщин, которых увозят из Афганистана подальше от угрозы для их жизни и жизни их малышей
© AP Photo / Jose Luis Magana
Ведущие политики заявляют о своей обеспокоенности по ситуации в Афганистане после захвата власти в стране движением "Талибан"*
Ведущие политики заявляют о своей обеспокоенности по ситуации в Афганистане после захвата власти в стране движением "Талибан"*
© AP Photo / Mark Andries
Главы правительств и крупнейших международных организаций заявляют о необходимости защиты прав женщин этой страны
Главы правительств и крупнейших международных организаций заявляют о необходимости защиты прав женщин этой страны
© AP Photo / Matthias Schrader
Между тем, талибы обещают, что "будут уважать права женщин", и даже пригласили женщин в правительство
Между тем, талибы обещают, что "будут уважать права женщин", и даже пригласили женщин в правительство
© REUTERS / US MARINES
Однако, пока женщины Афганистана, как и мужчины, думают лишь о том, чтобы остаться в живых
Однако, пока женщины Афганистана, как и мужчины, думают лишь о том, чтобы остаться в живых
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Талибы уверяют, что женщины могут участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Что это означает на практике - непонятно
Талибы уверяют, что женщины могут участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Что это означает на практике - непонятно
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
Поэтому единственный выход для многих - покинуть страну
Поэтому единственный выход для многих - покинуть страну
© REUTERS / US AIR FORCE
Ведь уже сейчас в городах, которые были захвачены до Кабула, вернулись старые порядки
Ведь уже сейчас в городах, которые были захвачены до Кабула, вернулись старые порядки
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Местные жительницы говорят, что они начали носить паранджу на улице, отчасти из страха, а отчасти из-за ожиданий, что это требование вернется
Местные жительницы говорят, что они начали носить паранджу на улице, отчасти из страха, а отчасти из-за ожиданий, что это требование вернется