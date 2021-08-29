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Жизнь афганских женщин после прихода талибов к власти
Жизнь афганских женщин после прихода талибов к власти
Страны мира бьют тревогу в защиту прав афганских женщин. Ведь после прихода талибов ситуация в стране стала еще более напряженной. Смотрите в фотоленте Sputnik... 29.08.2021, Sputnik Грузия
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афганистан, кабул, новости в фотографиях, что происходит в мире, фото, женщины

Жизнь афганских женщин после прихода талибов к власти

18:54 29.08.2021 (обновлено: 19:05 29.08.2021)
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Страны мира бьют тревогу в защиту прав афганских женщин. Ведь после прихода талибов ситуация в стране стала еще более напряженной. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки женщин, которых увозят из Афганистана подальше от угрозы для их жизни и жизни их малышей
© AP Photo / Jose Luis Magana

Ведущие политики заявляют о своей обеспокоенности по ситуации в Афганистане после захвата власти в стране движением "Талибан"*

Ведущие политики заявляют о своей обеспокоенности по ситуации в Афганистане после захвата власти в стране движением &quot;Талибан&quot;* - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Jose Luis Magana

Ведущие политики заявляют о своей обеспокоенности по ситуации в Афганистане после захвата власти в стране движением "Талибан"*

© AP Photo / Mark Andries

Главы правительств и крупнейших международных организаций заявляют о необходимости защиты прав женщин этой страны

Главы правительств и крупнейших международных организаций заявляют о необходимости защиты прав женщин этой страны - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Mark Andries

Главы правительств и крупнейших международных организаций заявляют о необходимости защиты прав женщин этой страны

© AP Photo / Matthias Schrader

Между тем, талибы обещают, что "будут уважать права женщин", и даже пригласили женщин в правительство

Между тем, талибы обещают, что &quot;будут уважать права женщин&quot;, и даже пригласили женщин в правительство - Sputnik Грузия
3/8
© AP Photo / Matthias Schrader

Между тем, талибы обещают, что "будут уважать права женщин", и даже пригласили женщин в правительство

© REUTERS / US MARINES

Однако, пока женщины Афганистана, как и мужчины, думают лишь о том, чтобы остаться в живых

Однако, пока женщины Афганистана, как и мужчины, думают лишь о том, чтобы остаться в живых - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS / US MARINES

Однако, пока женщины Афганистана, как и мужчины, думают лишь о том, чтобы остаться в живых

© REUTERS / JONATHAN ERNST

Талибы уверяют, что женщины могут участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Что это означает на практике - непонятно

Талибы уверяют, что женщины могут участвовать в жизни общества &quot;в рамках исламского закона&quot;. Что это означает на практике - непонятно - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS / JONATHAN ERNST

Талибы уверяют, что женщины могут участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Что это означает на практике - непонятно

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH

Поэтому единственный выход для многих - покинуть страну

Поэтому единственный выход для многих - покинуть страну - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH

Поэтому единственный выход для многих - покинуть страну

© REUTERS / US AIR FORCE

Ведь уже сейчас в городах, которые были захвачены до Кабула, вернулись старые порядки

Ведь уже сейчас в городах, которые были захвачены до Кабула, вернулись старые порядки - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS / US AIR FORCE

Ведь уже сейчас в городах, которые были захвачены до Кабула, вернулись старые порядки

© REUTERS / JONATHAN ERNST

Местные жительницы говорят, что они начали носить паранджу на улице, отчасти из страха, а отчасти из-за ожиданий, что это требование вернется

Местные жительницы говорят, что они начали носить паранджу на улице, отчасти из страха, а отчасти из-за ожиданий, что это требование вернется - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS / JONATHAN ERNST

Местные жительницы говорят, что они начали носить паранджу на улице, отчасти из страха, а отчасти из-за ожиданий, что это требование вернется

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