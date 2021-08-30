https://sputnik-georgia.ru/20210830/kak-podgotovit-organizm-k-oseni-259158742.html
Как подготовить организм к осени
Как подготовить организм к осени
Осень не только красивая пора, но и время простуд и вирусных заболеваний, поэтому важно помочь своему организму перестроиться после жаркого лета. Вести... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T21:48+0400
2021-08-30T21:48+0400
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инфографика
мультимедиа
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В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете полезные советы, основанные на мнениях экспертов, для того чтобы подготовить свой организм к осени. Прислушавшись к этим рекомендациям, вы сможете встретить осень и сопутствующие ей вирусы во всеоружии.В период пандемии коронавируса COVID-19, когда медперсонал страны перегружен и высок риск заразиться в медучреждениях, очень важно следить за своим здоровьем, чтобы лишний раз не пришлось обращаться к врачам.
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инфографика, мультимедиа, видео
Как подготовить организм к осени
21:48 30.08.2021 (обновлено: 22:17 30.08.2021)
Осень не только красивая пора, но и время простуд и вирусных заболеваний, поэтому важно помочь своему организму перестроиться после жаркого лета. Вести здоровый образ жизни следует в любое время года, но особенно внимательно за этим надо следить в переходные периоды
В видеографике Sputnik Грузия
вы узнаете полезные советы, основанные на мнениях экспертов, для того чтобы подготовить свой организм к осени. Прислушавшись к этим рекомендациям, вы сможете встретить осень и сопутствующие ей вирусы во всеоружии.
В период пандемии коронавируса COVID-19
, когда медперсонал страны перегружен и высок риск заразиться в медучреждениях, очень важно следить за своим здоровьем, чтобы лишний раз не пришлось обращаться к врачам.