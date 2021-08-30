Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210830/kak-podgotovit-organizm-k-oseni-259158742.html
Как подготовить организм к осени
Как подготовить организм к осени
Осень не только красивая пора, но и время простуд и вирусных заболеваний, поэтому важно помочь своему организму перестроиться после жаркого лета. Вести... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T21:48+0400
2021-08-30T22:17+0400
инфографика
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259158686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1eca4401dad16cc9cb175575165fb42.jpg
В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете полезные советы, основанные на мнениях экспертов, для того чтобы подготовить свой организм к осени. Прислушавшись к этим рекомендациям, вы сможете встретить осень и сопутствующие ей вирусы во всеоружии.В период пандемии коронавируса COVID-19, когда медперсонал страны перегружен и высок риск заразиться в медучреждениях, очень важно следить за своим здоровьем, чтобы лишний раз не пришлось обращаться к врачам.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259158686_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_850f83dcc39f9b887bb89b5af36a72ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
инфографика, мультимедиа, видео

Как подготовить организм к осени

21:48 30.08.2021 (обновлено: 22:17 30.08.2021)
1235
Осень не только красивая пора, но и время простуд и вирусных заболеваний, поэтому важно помочь своему организму перестроиться после жаркого лета. Вести здоровый образ жизни следует в любое время года, но особенно внимательно за этим надо следить в переходные периоды
В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете полезные советы, основанные на мнениях экспертов, для того чтобы подготовить свой организм к осени. Прислушавшись к этим рекомендациям, вы сможете встретить осень и сопутствующие ей вирусы во всеоружии.
В период пандемии коронавируса COVID-19, когда медперсонал страны перегружен и высок риск заразиться в медучреждениях, очень важно следить за своим здоровьем, чтобы лишний раз не пришлось обращаться к врачам.
000001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:34США назвали главного врага
23:07Платформа "Третья сила" презентовала своих членов перед местными выборами в Грузии
22:46ЮНИСЕФ рекомендует властям Грузии возобновить обучение в классах
22:27Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022
22:09В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных
21:48Как подготовить организм к осени
21:26Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября
21:02Тбилисский международный аэропорт вновь попал в десятку лучших Восточной Европы
20:44Жилплощадь узаконят для трехсот семей в Грузии
20:27"Это вовсе не забота о людях": кто в Грузии и почему добивается переноса местных выборов
19:48Удостоверение личности в Грузии можно получить бесплатно в течение месяца
19:29Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство
19:11В ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса
18:22Шестилетний ребенок скончался в Грузии от коронавируса
18:18В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей
18:17Парад суверенитетов по-грузински – взгляд из России
18:01Коронавирус в тюрьмах Грузии: оппозиция требует широкую амнистию
17:17Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
17:01Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
16:44Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане