https://sputnik-georgia.ru/20210830/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-avgusta-2021-258698355.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 августа 2021

Какой сегодня церковный праздник: 30 августа 2021

По православному церковному календарю, 30 августа отмечают день памяти Святых Мирона, Фирса, Левкия, Короната, Патрокла, Павла, Иулиании, Стратоана, Филиппа... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T01:01+0400

2021-08-30T01:01+0400

2021-08-30T01:01+0400

религия

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24634/18/246341801_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_f266b3618be6b3ae17f510f57ea3f5b1.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мирон пресвитерПо церковному календарю, 30 августа поминают мученика Мирона, пострадавшего при императоре Декии (249-251).Мирон был пресвитером в Ахаии (Греция) – он был кротким и милостивым к людям, в то же время мужественно защищал свою паству.За это Святого предали жестоким пыткам. Когда истязания не смогли заставить пресвитера отказаться от веры в Христа, мученику отрубили голову. Произошло это в 250-м.Фирс, Левкий и КоронатПо церковному календарю, 30 августа поминают мучеников Фирса, Левкия, Короната и других, пострадавших в Кесарии Вифинской и Аполлонии при императоре Декии (249-251).Фирс, приговоренный к жестоким пыткам и истязаниям, Божьим изволением невредимо перенес их и мирно скончался. Левкию, обвинившему правителя Кумврикия в несправедливом преследовании христиан, отрубили голову.ПатроклПо церковному календарю, 30 августа поминают мученика Патрокла, пострадавшего при императоре Аврелиане (270-275).Родом будущий Святой был из города Трикассины (ныне Труа во Франции). Вел Патрокл благочестивую жизнь: молился, постился, читал Священное Писание, помогал бедным. За это он получил от Господа дар чудотворения.Император, призвав к себе Святого Патрокла, повелел поклониться идолам, обещая за это награды и почести. Исповедник отказался поклониться идолам, и Аврелиан осудил его на смерть.Воины, которые вели Патрокла на казнь, внезапно ослепли, а мученик перешел реку Секвану (ныне Сена) по воде и стал молиться на другом берегу. Когда воины пришли в себя, одна язычница указала им, где находится Патрокл. Воины, переправившись туда, отрубили мученику голову. Произошло это в 275-м.Павел и ИулианияПо церковному календарю, 30 августа поминают мучеников Павла и его сестру Иулианию, пострадавших при императоре Аврелиане (270 - 275).Однажды император приехал в Финикийский город Птолемаиду. Павел, находившийся среди встречавших, осенил себя крестным знамением. Это было замечено - его схватили и бросили в темницу.На следующий день Павла привели на суд - он смело и открыто исповедал свою веру, за что был подвергнут жестоким мукам. Иулиания, видя страдания брата, обвинила императора в несправедливости и жестокости, за что ее также подвергли пыткам.Мученики мужественно переносили пытки, и трое воинов, которые пытали исповедников, пораженные величием их духа, уверовали во Христа, за что их немедленно казнили.Иулианию пытались прельстить обещанием взять ее в жены, если она отречется, но Святая осталась непреклонной. По приказу императора ее для осквернения отдали в блудилище, но Господь и там сохранил деву - все, пытавшиеся прикоснуться к мученице, лишались зрения.Разгневанный император приказал жечь мучеников, но когда народ, глядя на невинно страдавших, начал громко роптать, им отрубили головы.Стратон, Филипп, Евтихиан и КиприанПо церковному календарю, 30 августа поминают мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана, пострадавших за веру в Никомидии.Посещая зрелища, исповедники просвещали народ и многих язычников обратили ко Христу. Правитель, заметив, что из-за христиан начали пустовать народные зрелища, вызвал к себе мучеников.На суде Стратон, Филипп, Евтихиан и Киприан твердо исповедали себя христианами, за что были отданы на растерзание зверям. Хищники не тронули мучеников. Тогда Святых бросили в огонь – произошло это в 303-м.ИмениныПо церковному календарю, 30 августа именины отмечают Ульяна, Алексей, Илья, Дмитрий, Мирон, Павел, Пимен и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20190120/Mechet-sinagoga-i-tserkvi-v-odnom-kvartale-kak-v-Tbilisi-uzhivayutsya-vse-religii-243982801.html

https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , календарь религиозных праздников