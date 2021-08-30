Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Коронавирус в тюрьмах Грузии: оппозиция требует широкую амнистию
18:01 30.08.2021 (обновлено: 18:04 30.08.2021)
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© AP Photo / Matilde CampodonicoТюрьма, фото из архива
© AP Photo / Matilde Campodonico
По данным "Сакстат", в Грузии насчитывается 9,2 тысячи заключенных, более 55% из них привиты двумя дозами вакцины
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Амнистировать осужденных за менее тяжкие преступления – с такой инициативой выступила член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе.
По ее словам, в местах заключения тяжелая ситуация - в тюрьмах вспышка коронавируса, инфицирована значительная часть заключенных.
26 января, 17:01
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"В тюрьмах вспышка коронавируса, наши граждане находятся в тяжелом положении. Не будем забывать, что они – часть нашего общества, и мы должны заботиться о них и спасении их жизни. В условиях той инфраструктуры, которая имеется на сегодня в тюрьмах, очень сложно соблюдать дистанцию, поэтому необходима широкая амнистия и незамедлительное освобождение осужденных за мелкие и менее тяжкие преступления", - заявила Джапаридзе на брифинге в понедельник.
Вместе с тем она подчеркнула, что амнистия не должна коснуться тех, кто представляет угрозу для общества.
"Пришло время открыть для них двери тюрьмы и тем самым облегчить ситуацию, разгрузить тюрьмы и спасти жизнь каждого. Эту практику показала не одна европейская страна. Например, Великобритания, Нидерланды, Франция, с начала пандемии сократив на 10% число заключенных", - отметила Джапаридзе.
Ранее замминистра здравоохранения Тамар Габуния сообщила, что одной дозой вакцинировано 66% заключенных, а двумя - более 55%. Что касается сотрудников пенитенциарной системы, то, по ее информации, более 80% привиты одной дозой и 62% вакцинированы дважды. Как отметила Габуния, в условиях такой вакцинации, вероятность инфицирования в пенитенциарной системе довольно низкая.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", по состоянию на 1 июня 2021 года в грузинских тюрьмах содержалось 9,2 тысячи человек, включая около 2 тысяч подсудимых.
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