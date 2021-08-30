https://sputnik-georgia.ru/20210830/koronavirus-v-tyurmakh-gruzii-oppozitsiya-trebuet-shirokuyu-amnistiyu-259150647.html

Коронавирус в тюрьмах Грузии: оппозиция требует широкую амнистию

Коронавирус в тюрьмах Грузии: оппозиция требует широкую амнистию

По данным "Сакстат", в Грузии насчитывается 9,2 тысячи заключенных, более 55% из них привиты двумя дозами вакцины 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T18:01+0400

2021-08-30T18:01+0400

2021-08-30T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Амнистировать осужденных за менее тяжкие преступления – с такой инициативой выступила член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе.По ее словам, в местах заключения тяжелая ситуация - в тюрьмах вспышка коронавируса, инфицирована значительная часть заключенных.Вместе с тем она подчеркнула, что амнистия не должна коснуться тех, кто представляет угрозу для общества."Пришло время открыть для них двери тюрьмы и тем самым облегчить ситуацию, разгрузить тюрьмы и спасти жизнь каждого. Эту практику показала не одна европейская страна. Например, Великобритания, Нидерланды, Франция, с начала пандемии сократив на 10% число заключенных", - отметила Джапаридзе.Ранее замминистра здравоохранения Тамар Габуния сообщила, что одной дозой вакцинировано 66% заключенных, а двумя - более 55%. Что касается сотрудников пенитенциарной системы, то, по ее информации, более 80% привиты одной дозой и 62% вакцинированы дважды. Как отметила Габуния, в условиях такой вакцинации, вероятность инфицирования в пенитенциарной системе довольно низкая.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", по состоянию на 1 июня 2021 года в грузинских тюрьмах содержалось 9,2 тысячи человек, включая около 2 тысяч подсудимых. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210126/V-tyurmakh-bushuet-koronavirus--semi-zaklyuchennykh-protestuyut-v-Gruzii-250714556.html

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, тюрьма, коронавирус covid-19