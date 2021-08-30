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https://sputnik-georgia.ru/20210830/krotchayshaya-doroga-v-vysokogornyy-region-gruzii-budet-dostroena-k-kontsu-goda-259161262.html
Кротчайшая дорога в высокогорный регион Грузии будет достроена к концу года
Кротчайшая дорога в высокогорный регион Грузии будет достроена к концу года
Большая часть дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T23:58+0400
2021-08-31T00:18+0400
экономика
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имерети
министерство инфраструктуры и регионального развития
экономика грузии
ираклий карселадзе
рача-лечхуми и квемо сванети
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Ведутся интенсивные строительные работы новой кратчайшей дороги, которая свяжет регион Имерети и высокогорную Рачу (Западная Грузия), проект будет завершен к концу 2021 года, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Дорога, протяженностью 51 км, начинается от города Сачхере в Имерети и проходит через села: Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали, после чего соединится с дорогой Амбролаури-Они (Рача), которая пролегает в 20 км от города Амбролаури и в 5 км от Они.В настоящее время интенсивные работы ведутся одновременно на 5 участках: земляные работы, устройство искусственных сооружений и укладка асфальтобетонного покрытия. Работы на первых двух участка уже завершены, проложено до 10 километров дороги.Проект дороги разделен на семь отрезков. Большая часть дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря. Согласно проекту, дорога будет полностью уложена асфальтобетоном.Дорога, соединяющая Земо Имерети с Рачей, очень важна с социально-экономической точки зрения. Время в пути по маршруту Сачхере-Они (111 км) составляет около двух часов. Благодаря новой дороге время сократится на час.Дорога Сачхере-Они будет значительно безопаснее и комфортней для движения автотранспорта и сократит путь из Тбилиси в Они на полтора часа. Вместо шести часов, время в пути составит 4,5 часа.Проект финансируется из госбюджета, его стоимость составляет 111,2 миллиона лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210506/Stroitelstvo-dorogi-na-Rikotskom-perevale-v-Gruzii-prodolzhaetsya-251660124.html
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экономика, новости, грузия, имерети, министерство инфраструктуры и регионального развития, экономика грузии, ираклий карселадзе, рача-лечхуми и квемо сванети

Кротчайшая дорога в высокогорный регион Грузии будет достроена к концу года

23:58 30.08.2021 (обновлено: 00:18 31.08.2021)
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© Facebook / Roads Department of GeorgiaДорога, соединяющая Имерети с Рачей
Дорога, соединяющая Имерети с Рачей - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© Facebook / Roads Department of Georgia
Большая часть дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Ведутся интенсивные строительные работы новой кратчайшей дороги, которая свяжет регион Имерети и высокогорную Рачу (Западная Грузия), проект будет завершен к концу 2021 года, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Дорога, протяженностью 51 км, начинается от города Сачхере в Имерети и проходит через села: Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали, после чего соединится с дорогой Амбролаури-Они (Рача), которая пролегает в 20 км от города Амбролаури и в 5 км от Они.

Эта дорога чрезвычайно важна не только как связующее звено между этими регионами, но и для Рача и Лечхуми, чтобы использовать их огромный потенциал. Еще более безопасное, еще более быстрое сообщение, еще больше туристов, еще больше возможностей для этих регионов, чтобы создать для них дополнительные блага и еще больше развить

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе - Sputnik Грузия
Ираклий Карселадзе
министр регионального развития и инфраструктуры Грузии
В настоящее время интенсивные работы ведутся одновременно на 5 участках: земляные работы, устройство искусственных сооружений и укладка асфальтобетонного покрытия. Работы на первых двух участка уже завершены, проложено до 10 километров дороги.
Проект дороги разделен на семь отрезков. Большая часть дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря. Согласно проекту, дорога будет полностью уложена асфальтобетоном.
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Дорога, соединяющая Земо Имерети с Рачей, очень важна с социально-экономической точки зрения. Время в пути по маршруту Сачхере-Они (111 км) составляет около двух часов. Благодаря новой дороге время сократится на час.
Дорога Сачхере-Они будет значительно безопаснее и комфортней для движения автотранспорта и сократит путь из Тбилиси в Они на полтора часа. Вместо шести часов, время в пути составит 4,5 часа.
Проект финансируется из госбюджета, его стоимость составляет 111,2 миллиона лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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