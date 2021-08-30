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Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство
Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство
Предприятия, которые занимаются экспортным производством или импортозамещением, получат софинансирование процентов по кредиту, а также гранты в размере 15% от... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T19:29+0400
2021-08-30T19:29+0400
экономика
новости
грузия
производи в грузии
экономика грузии
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Программа по усилению внутреннего производства, расширению экспорта и постепенному замещению импорта заработает в Грузии с 1 сентября, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания в понедельник.Новые компоненты вступят в силу в рамках программы "Производи в Грузии", которая поможет укрепить грузинское производство.Кроме того, по словам министра, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет."Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности. В рамках программы уже профинансировано более 6,2 тысячи, общий объем инвестиций превысил 61 миллион лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200423/Ekonomika-Gruzii-i-importozameschenie--poisk-putey-vykhoda-iz-krizisa-248319197.html
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экономика, новости, грузия, производи в грузии, экономика грузии, натия турнава

Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство

19:29 30.08.2021
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© photo: press-service of the Government of Georgia / FBЗавод про производство солнечных панелей в Кутаиси
Завод про производство солнечных панелей в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: press-service of the Government of Georgia / FB
Предприятия, которые занимаются экспортным производством или импортозамещением, получат софинансирование процентов по кредиту, а также гранты в размере 15% от инвестиций
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Программа по усилению внутреннего производства, расширению экспорта и постепенному замещению импорта заработает в Грузии с 1 сентября, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания в понедельник.
Новые компоненты вступят в силу в рамках программы "Производи в Грузии", которая поможет укрепить грузинское производство.

Предприятия, которые занимаются экспортным производством или являются конкурентами импорта и служат постепенному сокращению и замене импорта, одновременно получат как софинансирование процентов по кредиту на новые программы

Натия Турнава - Sputnik Грузия
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
Кроме того, по словам министра, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.
"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
Производство фундука в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2020
Экономика Грузии и импортозамещение – поиск путей выхода из кризиса
23 апреля 2020, 20:20
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Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.
Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности. В рамках программы уже профинансировано более 6,2 тысячи, общий объем инвестиций превысил 61 миллион лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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