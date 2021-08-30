https://sputnik-georgia.ru/20210830/lgotnye-kredity-dlya-biznesa--gruziya-delaet-upor-na-mestnoe-proizvodstvo-259154719.html

Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство

Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство

Предприятия, которые занимаются экспортным производством или импортозамещением, получат софинансирование процентов по кредиту, а также гранты в размере 15% от... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T19:29+0400

2021-08-30T19:29+0400

2021-08-30T19:29+0400

экономика

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производи в грузии

экономика грузии

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Программа по усилению внутреннего производства, расширению экспорта и постепенному замещению импорта заработает в Грузии с 1 сентября, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания в понедельник.Новые компоненты вступят в силу в рамках программы "Производи в Грузии", которая поможет укрепить грузинское производство.Кроме того, по словам министра, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет."Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности. В рамках программы уже профинансировано более 6,2 тысячи, общий объем инвестиций превысил 61 миллион лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200423/Ekonomika-Gruzii-i-importozameschenie--poisk-putey-vykhoda-iz-krizisa-248319197.html

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