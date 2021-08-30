https://sputnik-georgia.ru/20210830/minzdrav-gruzii-nazval-usloviya-dlya-vozobnovleniya-ucheby-v-shkolakh--259144122.html
Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
Грузия переживает четвертую волну коронавируса - учебный процесс в школах по-прежнему под вопросом 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T16:07+0400
2021-08-30T16:07+0400
2021-08-30T16:07+0400
четвертая волна
новости
грузия
школы
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Решение о начале учебного процесса в школах не будет принято до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам.Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов.Новый учебный год в Грузии начинается обычно 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже привились от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, школы, коронавирус covid-19
Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
Грузия переживает четвертую волну коронавируса - учебный процесс в школах по-прежнему под вопросом
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Решение о начале учебного процесса в школах не будет принято до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам.
Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов.
"Текущая эпидемиологическая ситуация довольно сложная. Конечно, до тех пор, пока она не стабилизируется достаточно, чтобы обеспечить безопасную школьную среду, никакого решения по этому поводу принимать нельзя. Статус вакцинации также важен. Вакцинация педагогических кадров идет очень активно. Таким образом, эпидемиологический статус и статус вакцинации будут двумя предпосылками", - заявила Габуния.
Новый учебный год в Грузии начинается обычно 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже привились от коронавируса.
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