Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/minzdrav-gruzii-nazval-usloviya-dlya-vozobnovleniya-ucheby-v-shkolakh--259144122.html
Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
Грузия переживает четвертую волну коронавируса - учебный процесс в школах по-прежнему под вопросом 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T16:07+0400
2021-08-30T16:07+0400
четвертая волна
новости
грузия
школы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909792_11:0:3652:2048_1920x0_80_0_0_f800181b06b9a2597dba00d40f337729.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Решение о начале учебного процесса в школах не будет принято до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам.Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов.Новый учебный год в Грузии начинается обычно 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже привились от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909792_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_a784f46a5e30008cc0ffd9be862d989e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, школы, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах

16:07 30.08.2021
3142
© Sputnik / STRINGER Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / STRINGER
Грузия переживает четвертую волну коронавируса - учебный процесс в школах по-прежнему под вопросом
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Решение о начале учебного процесса в школах не будет принято до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам.
Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов.
"Текущая эпидемиологическая ситуация довольно сложная. Конечно, до тех пор, пока она не стабилизируется достаточно, чтобы обеспечить безопасную школьную среду, никакого решения по этому поводу принимать нельзя. Статус вакцинации также важен. Вакцинация педагогических кадров идет очень активно. Таким образом, эпидемиологический статус и статус вакцинации будут двумя предпосылками", - заявила Габуния.
Новый учебный год в Грузии начинается обычно 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже привились от коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:17Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
17:01Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
16:44Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане
16:27Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава
16:07Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
15:51В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов
15:36"Уже, извините, были посланы". Эксперт об идее продать "Северный поток-2"
14:49Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу
14:04Роспотребнадзор предупредил о риске распространения в России лихорадки Западного Нила
13:49Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семей в России: кто его возглавил?
13:27Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
12:26Главное о COVID на 30 августа: новая статистика
12:11Когда власти Грузии ожидают стабилизацию эпидситуации?
11:07Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами
11:00Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
10:31"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 30 августа – 5 сентября
09:36Президент США объявил штат Луизиана зоной бедствия из-за урагана "Ида"
09:20Курс лари на понедельник – 3,1248 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии