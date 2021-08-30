https://sputnik-georgia.ru/20210830/minzdrav-gruzii-nazval-usloviya-dlya-vozobnovleniya-ucheby-v-shkolakh--259144122.html

Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах

Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах

Грузия переживает четвертую волну коронавируса - учебный процесс в школах по-прежнему под вопросом 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T16:07+0400

2021-08-30T16:07+0400

2021-08-30T16:07+0400

четвертая волна

новости

грузия

школы

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Решение о начале учебного процесса в школах не будет принято до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам.Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов.Новый учебный год в Грузии начинается обычно 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже привились от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, школы, коронавирус covid-19