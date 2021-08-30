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Муж с женой решили порыбачить и пожалели об этом, поймав осьминога – забавное видео
Муж с женой решили порыбачить и пожалели об этом, поймав осьминога – забавное видео
Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T15:52+0400
2021-08-30T15:52+0400
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На кадрах видно, как девушка зацепила удочкой осьминога и тянет его ближе к лодке, чтобы ее муж смог вытащить морского обитателя с помощью сачка. В результате, когда сетка касается осьминога, тот от испуга выбрасывает чернила прямо в лицо мужчины, покрывая его немалую часть. Отмываться от этого он будет долго.Осьминоги, как кальмары и каракатицы, выбрасывают собственные чернила при приближении хищника. Этим они его дезориентируют, потому что парализуют обоняние своего врага и загрязняют воду, не давая ничего разглядеть. Сами они в это время могут уплыть подальше от опасности.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео

Муж с женой решили порыбачить и пожалели об этом, поймав осьминога – забавное видео

15:52 30.08.2021
1080
© photo: Sputnik / Y. Vladimirov / Перейти в фотобанкОсьминог
Осьминог - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Y. Vladimirov
/
Перейти в фотобанк
Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
На кадрах видно, как девушка зацепила удочкой осьминога и тянет его ближе к лодке, чтобы ее муж смог вытащить морского обитателя с помощью сачка. В результате, когда сетка касается осьминога, тот от испуга выбрасывает чернила прямо в лицо мужчины, покрывая его немалую часть. Отмываться от этого он будет долго.
 
Осьминоги, как кальмары и каракатицы, выбрасывают собственные чернила при приближении хищника. Этим они его дезориентируют, потому что парализуют обоняние своего врага и загрязняют воду, не давая ничего разглядеть. Сами они в это время могут уплыть подальше от опасности.
Смотрите на видео также:
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