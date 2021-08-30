https://sputnik-georgia.ru/20210830/muzh-s-zhenoy-reshili-porybachit-i-pozhaleli-ob-etom-poymav-osminoga--zabavnoe-video-259145343.html

Муж с женой решили порыбачить и пожалели об этом, поймав осьминога – забавное видео

Муж с женой решили порыбачить и пожалели об этом, поймав осьминога – забавное видео

Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T15:52+0400

2021-08-30T15:52+0400

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На кадрах видно, как девушка зацепила удочкой осьминога и тянет его ближе к лодке, чтобы ее муж смог вытащить морского обитателя с помощью сачка. В результате, когда сетка касается осьминога, тот от испуга выбрасывает чернила прямо в лицо мужчины, покрывая его немалую часть. Отмываться от этого он будет долго.Осьминоги, как кальмары и каракатицы, выбрасывают собственные чернила при приближении хищника. Этим они его дезориентируют, потому что парализуют обоняние своего врага и загрязняют воду, не давая ничего разглядеть. Сами они в это время могут уплыть подальше от опасности.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, вирусные видео